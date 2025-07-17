По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Министерство иностранных дел правительства Голани в ответ на агрессию сионистского режима против Сирии заявило: «Сегодняшние агрессии (сионистов) входят в рамки целенаправленных агрессий израильского режима с целью разжигания напряженности и хаоса, а также подрыва безопасности Сирии».

В заявлении Министерства иностранных дел правительства Голани говорится: «Сирия резко и в самых решительных выражениях осуждает вероломную агрессию Израиля, которая нанесла удары по государственным учреждениям и гражданским объектам в столице Дамаске и провинции Сувейда».

В результате этой атаки погибли несколько невинных мирных жителей, десятки получили ранения, включая женщин и детей, и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре и общественным службам.

Эта атака, являющаяся частью преднамеренной политики израильского режима по разжиганию напряженности, распространению хаоса и подрыву безопасности и стабильности в Сирии, считается явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Сирия считает Израиль полностью ответственным за это опасное нагнетание напряженности и его последствия и подчеркивает, что сохраняет за собой все законные права на защиту своей территории и своего народа всеми средствами, разрешенными международным правом.