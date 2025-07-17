По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), местные источники сообщили о вооруженном нападении элементов, связанных с правительством Голани, на деревню Аль-Мазраа в западных окрестностях провинции Хомс. В этой деревне, преимущественно шиитской, в последние часы наблюдались ожесточенные столкновения, массированные перестрелки и крайне напряженная обстановка.

По полученной информации, в ходе этого нападения один человек погиб и несколько получили ранения. Также нападавшие задержали большое количество молодых шиитов из этой деревни.

Очевидцы сообщают, что звуки тяжелой стрельбы разносились по шиитской деревне Аль-Мазраа, и поступали сообщения о криках и панике женщин и детей, которые искали убежища на улицах. Ситуация с безопасностью в регионе описывается как крайне критическая, и до сих пор никаких официальных заявлений со стороны правительства Голани по этому поводу не поступало.

Несколько дней назад тело шейха «Расула Шахуда», известного сирийского шиитского священнослужителя, было обнаружено в его личном автомобиле с пулевыми ранениями недалеко от города Хомс на западе Сирии. Согласно сообщению, неизвестные вооруженные люди открыли огонь прямо по нему недалеко от контрольно-пропускного пункта, принадлежащего силам безопасности правительства Голани, в окрестностях города Хомс и деревни Аль-Мазраа, которая является родиной этого священнослужителя. Деревня Аль-Мазраа после этого убийства стала свидетелем народных демонстраций, осуждающих это убийство.

Стоит отметить, что провинция Хомс в центре Сирии является одним из основных центров проживания шиитов в этой стране, и около восьмидесяти тысяч сирийских шиитов проживают в городе Хомс и десятках окружающих его деревень. Большое количество шиитов провинции Хомс после падения правительства Асада были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в Ливане, опасаясь за свою жизнь.