Сотни тысяч людей в Газе страдают от голода и болезней

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), медиа-советник Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР) заявил: «Гуманитарная ситуация в Газе достигла посткатастрофической стадии, и сотни тысяч жителей страдают от голода и болезней наряду с полным коллапсом услуг».

Аднан Абу Хасна добавил: «Мы сейчас говорим о посткатастрофической стадии. Ситуация стала крайне и беспрецедентно критической, и сотни тысяч людей голодают и болеют. Болезни широко распространились из-за недоедания и употребления нечистой и загрязненной воды».

Медиа-советник Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР), приветствуя позицию Европейского Союза о соглашении с израильской стороной о возвращении международных организаций в Газу, подчеркнул: «БАПОР надеется, что это соглашение будет реализовано путем ежедневного ввоза сотен грузовиков с продовольственной и медицинской помощью».

Аднан Абу Хасна, назвав помощь, поступающую в Газу, недостаточной, сказал: «Грузы, поступившие с 17 мая, не превышают 11 тысяч тонн, в то время как это количество должно было поступить в Газу всего за один день».

Медиа-советник Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР) пояснил: «Мы, в рамках Организации Объединенных Наций, оказываем давление на израильскую сторону, чтобы открыть пограничные переходы и увеличить объем гуманитарной помощи».

Аднан Абу Хасна резко раскритиковал распределительный центр, созданный США и сионистским режимом, назвав его «полностью провальной попыткой борьбы с растущим голодом жителей Газы».

Медиа-советник БАПОР обвинил сионистский режим в эксплуатации так называемого «института Газы», назвав его целью привлечение жителей на юг Газы в качестве преддверия для их изгнания, и резко выступил против этого.

Эта организация ООН ранее также предупреждала об ухудшении санитарной ситуации из-за отсутствия питьевой воды и санитарии и последствий жары в этом районе, указывая на продолжающиеся агрессии в секторе Газа.