Отчет Associated Press о деталях соглашения трех европейских стран по Ирану

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), по словам двух американских чиновников и двух европейских дипломатов, пожелавших остаться неназванными, послы трех стран – Великобритании, Франции и Германии – в Организации Объединенных Наций встретились во вторник в представительстве Германии, чтобы обсудить возможное соглашение с Ираном или повторное введение санкций против этой страны.

Американские чиновники также заявили, что этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора в понедельник между государственным секретарем США «Марко Рубио» и министрами иностранных дел этих трех стран.

Государственный департамент США заявил во вторник после этого телефонного разговора, что четверо обсуждали обеспечение того, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Великобритания, Франция и Германия являются частью ядерной сделки 2015 года с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая привела к ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций против этой страны – соглашения, из которого президент США «Дональд Трамп» в свой первый срок в 2018 году в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты.

Европейская тройка в соответствии с этим соглашением может восстановить санкции ООН против Ирана, используя пункт, известный как механизм «возврата» (snapback mechanism).

Министр иностранных дел Франции «Жан-Ноэль Барро» во вторник заявил, что три европейские страны имеют право повторно ввести санкции.

Министерство иностранных дел Франции в заявлении после заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе объявило: Барро в отношении Ирана подчеркнул приоритет возобновления переговоров для создания долгосрочных рамок для ядерной программы Ирана. Франция, Германия и Великобритания, без поддающихся проверке обязательств со стороны Ирана максимум до конца августа, имеют право повторно ввести санкции ООН, которые были отменены 10 лет назад.

Согласно сообщению Associated Press, дипломаты не предоставили подробностей предполагаемого соглашения между европейской тройкой.

Министр иностранных дел Ирана «Сейед Аббас Арагчи» в последние дни заявил, что Тегеран согласится возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами, если будет гарантировано отсутствие дальнейших атак после нападений Израиля и США на его ядерные объекты.

Он сказал, что «должна быть твердая гарантия того, что такие действия не повторятся», и подчеркнул, что «атака на ядерные объекты Ирана сделала достижение решения более трудным и сложным».

Сионистский режим начал свои агрессивные атаки против Ирана рано утром 13 июня под предлогом противодействия ядерной угрозе Ирана, в то время как Тегеран и Вашингтон вели переговоры о достижении соглашения по ядерной программе Ирана и санкциям против этой страны. Соединенные Штаты затем через несколько дней после начала войны, в сопровождении Израиля, атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране.