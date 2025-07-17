  1. Home
  2. Новости Ирана

Бакаи: Запад стремится заставить замолчать любого критика геноцида Израиля

17 июля 2025 - 10:56
??????? ID: 1708694
Source: ABNA
Бакаи: Запад стремится заставить замолчать любого критика геноцида Израиля

Представитель Министерства иностранных дел Ирана раскритиковал действия США по введению санкций против Специального докладчика ООН по Палестине.

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), «Исмаил Бакаи», представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в среду, дополняя комментарии бывшего главы внешнеполитического ведомства ЕС «Жозепа Борреля», критикующего бездействие ЕС в отношении преступлений сионистского режима, написал сообщение в социальной сети X (Twitter).

Бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС написал в своем сообщении: «Совет Европейского Союза вчера не смог принять решение о нарушении Израилем пункта о правах человека в Соглашении о сотрудничестве. Но это само по себе является решением: Европа решает не наказывать продолжающиеся военные преступления Израиля и позволяет геноциду в Газе продолжаться без перерыва».

Бакаи также написал по этому поводу: «И это полностью соответствует санкциям США против "Франчески Альбанезе", Специального докладчика по Палестине, чтобы заставить замолчать любого критика геноцида и продолжающихся варварских преступлений Израиля в Газе и на Западном берегу».

??? ???????????

You are replying to: .
captcha