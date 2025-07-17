Бакаи: Запад стремится заставить замолчать любого критика геноцида Израиля

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), «Исмаил Бакаи», представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в среду, дополняя комментарии бывшего главы внешнеполитического ведомства ЕС «Жозепа Борреля», критикующего бездействие ЕС в отношении преступлений сионистского режима, написал сообщение в социальной сети X (Twitter).

Бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС написал в своем сообщении: «Совет Европейского Союза вчера не смог принять решение о нарушении Израилем пункта о правах человека в Соглашении о сотрудничестве. Но это само по себе является решением: Европа решает не наказывать продолжающиеся военные преступления Израиля и позволяет геноциду в Газе продолжаться без перерыва».

Бакаи также написал по этому поводу: «И это полностью соответствует санкциям США против "Франчески Альбанезе", Специального докладчика по Палестине, чтобы заставить замолчать любого критика геноцида и продолжающихся варварских преступлений Израиля в Газе и на Западном берегу».