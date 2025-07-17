Реакция Арагчи на атаки Израиля на Сирию/Мир должен объединиться, чтобы положить конец этой безумной агрессии

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), «Сейед Аббас Арагчи», министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в среду, комментируя массированные атаки сионистского режима на Сирию, написал: «К сожалению, это было вполне предсказуемо. Какая столица следующая?»

Полный текст его сообщения в сети X (Twitter) и его перевод ниже:

К сожалению, это было вполне предсказуемо. Какая столица следующая? Жестокий и безудержный сионистский режим не знает границ и понимает только один язык. Мир, включая регион, должен объединиться, чтобы положить конец этой безумной агрессии. Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии и всегда будет стоять рядом с народом Сирии.