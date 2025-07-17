Если бы сионистский режим не был сломлен, не прилип к земле и был способен защитить себя, он бы не прибегал к Америке таким образом

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Верховный лидер Исламской революции сегодня утром на встрече с главой и высокопоставленными должностными лицами судебной власти и главами судов по всей стране, анализируя великое дело иранского народа в недавней навязанной войне и провал расчётов и планов агрессоров, указал на огромное единство иранского народа со всеми различиями в политических вкусах и религиозном весе для защиты дорогого Ирана и подчеркнул: «Обязанность каждого – сохранять это национальное единство».

Его Высокопреосвященство Аятолла Хаменеи сказал: «Великое дело народа в 12-дневной войне было из рода национальной решимости, воли и уверенности в себе, потому что само наличие духа и готовности противостоять такой силе, как Америка и её цепной пёс, сионистский режим, очень ценно».

Он, ссылаясь на опубликованные воспоминания агентов режима Пехлеви, которые даже в тайне и на частных встречах не осмеливались протестовать против Америки, отметил: «Иран с тех пор достиг такого положения, что не только не боится Америки, но и заставляет её бояться, и этот дух и национальная воля – это то, что возвышает Иран и ведёт его к его великим устремлениям».

Лидер Революции, подчеркнув, что как друзья, так и враги должны знать, что иранский народ ни на одном поле не будет присутствовать как слабая сторона, добавил: «Мы обладаем всеми необходимыми инструментами, такими как логика и военная мощь, поэтому, будь то на дипломатическом или на военном поле, каждый раз, когда мы вступаем, по Божьей милости мы вступим с полным багажом».

Его Высокопреосвященство Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Несмотря на то, что мы считаем сионистский режим раком, а Америку – преступником за её поддержку, мы не шли на войну, хотя каждый раз, когда враг нападал, наш ответ был сокрушительным и твёрдым».

Он назвал очевидной причиной сильного и твёрдого ответа Ирана сионистскому режиму его вынужденное обращение к Америке и сказал: «Если бы сионистский режим не был сломлен и не прилип к земле и был способен защитить себя, он бы не прибегал к Америке таким образом, но он понял, что не сможет справиться с Исламской Республикой».

Лидер Революции также назвал ответный удар Ирана по нападению Америки очень чувствительным ударом и добавил: «Цель, атакованная Ираном, была чрезвычайно чувствительным центром Америки в регионе, и как только цензура новостей будет снята, станет ясно, какой большой удар нанёс Иран. Конечно, можно нанести ещё больший удар Америке и другим».

Его Высокопреосвященство Аятолла Хаменеи счёл проявление национального единства в недавней войне очень важным и препятствующим реализации планов врага и добавил: «Расчёт и план агрессоров заключался в том, что, атакуя некоторых личностей и чувствительные центры Ирана, режим ослабнет, а затем, выведя на поле спящие ячейки своих наёмников от лицемеров и роялистов до бандитов и хулиганов, они смогут, провоцируя людей и выводя их на улицы, покончить с режимом».

Верховный лидер Исламской революции отметил: «На практике произошло ровно наоборот по отношению к замыслу врага, и стало ясно, что многие расчёты некоторых людей в политических и тому подобных областях также неверны».

Он, ссылаясь на раскрытие лица, планов и скрытых целей врага-агрессора для всех людей, сказал: «Бог аннулировал их планы и привёл народ на поддержку правительства и режима, и люди, вопреки представлению врага, встали на жизненную и финансовую поддержку режима».

Лидер Революции назвал разговоры и совместное стояние людей с совершенно разным религиозным весом и различными, даже противоположными политическими ориентациями причиной создания огромного национального единства и, подчеркнув необходимость сохранения этого великого единства, сказал: «Все, включая журналистов, судей, государственных чиновников, духовенство и имамов пятничной молитвы, обязаны защищать национальное единство».

Он не считал наличие политических разногласий и разного религиозного веса несовместимым с совместным стоянием за общую истину под названием защита дорогого Ирана и исламского режима и, говоря о требованиях сохранения национального единства, сказал: «Разъяснение и устранение заблуждений необходимо, но приведение ненужных ошибок и обсуждение их, а также разжигание шума по мелким вопросам вредно, и даже опровержение заблуждений должно быть сделано наилучшим образом, чтобы не создавать проблем для страны».

Его Высокопреосвященство Аятолла Хаменеи счёл выражение лояльности к системе и одобрение и поддержку общей политики необходимым и полезным и добавил: «Но не следует преувеличивать существующие разногласия и деление на фракции, что вредно».

Он также назвал общественный энтузиазм и волнение, особенно среди молодёжи, необходимым и хорошим и сказал: «Но нетерпение, топанье ногами и протесты по поводу того, почему то или иное не было сделано, вредны».

Лидер Революции в своей последней рекомендации, подчеркнув продолжение деятельности ответственных военных и дипломатических ведомств с силой и в правильном направлении, сказал: «Конечно, следует обращать внимание на направления, потому что, особенно в сфере дипломатии, направление очень важно, и работа должна проводиться тщательно и внимательно».

Он, ссылаясь на возможность протеста одного человека против чиновника по военному или дипломатическому вопросу, добавил: «Мы не говорим, чтобы они не выражали свой протест, но протест и критика должны быть выражены в приемлемом тоне и после расследования и получения информации, потому что иногда некоторые заявления и протесты, которые отражаются в СМИ, вызваны неосведомлённостью».