  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Специальный докладчик ООН: Мир должен остановить геноцид в Газе

16 июля 2025 - 12:48
Source: ABNA
Специальный докладчик ООН заявила, что экономика сионистского режима создана для продолжения оккупации и превращения ее в геноцид.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинским территориям, в среду утром вновь призвала заставить сионистский режим прекратить войну в Газе.

Альбанезе заявила в своем заявлении: «Экономика Израиля разработана для продолжения оккупации и превращения ее в геноцид. Страны и частный сектор должны пересмотреть и приостановить свои отношения с Израилем».

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на нее сообщил: «Пришло время миру действовать, чтобы остановить геноцид в Газе».

