Йеменцы нанесли удары по позициям сионистов в ответ на продолжающиеся преступления Израиля

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, пресс-секретарь Вооруженных сил Йемена объявил о проведении одновременной операции с использованием беспилотников против израильских целей на оккупированных территориях, заявив, что эта атака была предпринята в ответ на продолжающиеся преступления Израиля в секторе Газа.

Бригадный генерал Яхья Сари', пресс-секретарь Вооруженных сил Йемена, объявил сегодня вечером, во вторник, в видеообращении, что эти силы провели двустороннюю и одновременную военную операцию с использованием трех беспилотников против позиций сионистов.

Он пояснил: «Два беспилотника поразили важную военную цель в районе Негева, а третий беспилотник атаковал порт Эйлат на юге оккупированной Палестины».

Сари', подчеркнув успешность операции, добавил: «Это действие было предпринято в ответ на продолжающиеся преступления сионистского режима против беззащитного народа Газы; где дети и женщины ежедневно становятся жертвами бомбардировок, а дома, палатки и гуманитарная инфраструктура разрушаются».

Он продолжил: «Молчание международного сообщества перед лицом этого геноцида лишь emboldens оккупационный режим в реализации его экспансионистских планов».

Сари' также подчеркнул, что Вооруженные силы Йемена выполняют свой религиозный, моральный и исторический долг, и операции будут продолжаться до полного прекращения агрессии и блокады Газы.