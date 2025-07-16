Мусульмане Америки: молодое, образованное и растущее население

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, хотя мусульманская община составляет всего один процент населения Америки, она занимает гораздо более значительное место, чем ее численность, по таким показателям, как образование, этническое разнообразие и представительство в специализированных профессиях.

Однако структурная дискриминация и растущая волна исламофобии поставили будущее этого растущего меньшинства перед серьезными проблемами. В статье ниже приводится статистический анализ мусульманской общины в Америке, а также рассматриваются проблемы и достижения этой общины:

Согласно религиозной переписи населения США 2020 года, в Америке проживает около 4,5 миллионов мусульман. Однако некоторые опросы, такие как исследования Американского еврейского комитета, оценивают эту цифру менее чем в 3 миллиона человек.

Мусульманская община Америки отличается от других религиозных общин страны по этническому разнообразию, молодости населения и прогрессу в образовании и карьере:

26% мусульман Америки находятся в возрасте от 18 до 24 лет, в то время как среди других групп этот показатель составляет от 2 до 12%.

Мусульманская община Америки — самая разнообразная религиозная община в стране: треть — афроамериканцы, треть — выходцы из Южной Азии, четверть — арабы, а остальные — со всего мира, включая растущее число латиноамериканских мусульман.

46% мусульман Америки имеют высшее образование или выше (по сравнению с 38% среди населения в целом).

Около 5 896 мусульман служат в армии США.

Географическое и экономическое распределение мусульман Америки:

Большинство мусульман Америки проживают в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс и Нью-Джерси. 42% из них родились в США, а остальные являются иммигрантами первого поколения.

22% мусульман Америки имеют доход более 100 000 долларов, в то время как для американских евреев этот показатель составляет 44%.

Напротив, 33% мусульман Америки имеют доход менее 30 000 долларов. Тем не менее, в Америке живут сотни миллионеров и по меньшей мере 6 миллиардеров-мусульман.

Мусульманки Америки имеют почти такой же низкий уровень дохода, как и мужчины-мусульмане в этой стране, и отстают всего на 5% по высокому уровню дохода, в то время как среди евреев эта разница составляет 38%.

Занятость и профессиональные области мусульман Америки:

Мусульмане Америки чаще занимаются самозанятостью, чем население в целом. В Нью-Йорке насчитывается 96 тысяч предприятий, принадлежащих мусульманам, а в штате Мичиган — 36 тысяч.

Более 10% мусульман Америки работают в области инженерии и информационных технологий.

Около 8% мусульман Америки работают в медицинских областях. Предполагается, что в Америке работают 50 тысяч врачей-мусульман, что составляет 5% от общего числа врачей.

Мечети, исламские центры и религиозное образование:

В Америке насчитывается около 2771 мечети и более 300 исламских школ, которые обслуживают более 50 тысяч учащихся.

76% мечетей Америки проводят школы выходного дня для детей.

8 семинарий, 3 колледжа и 1 университет управляются мусульманами в Америке.

Мечети в Америке — это не только места поклонения, но и центры социальной, гражданской и правозащитной деятельности. Правозащитная организация "Justice For All" была основана при первоначальной поддержке мечетей.

Соблюдение исламских обрядов в Америке:

Шахада (Свидетельство веры): В штате Иллинойс 25% увеличения мусульманского населения произошло за счет обращения в ислам. Однако в том же штате 41% новообращенных мусульман оставляют религию через несколько лет; в Нью-Йорке этот показатель составляет 61%.

Молитва (Намаз): Согласно отчету Гэллапа, 38% мусульман регулярно посещают пятничную молитву, по сравнению с 44% протестантов и 67% мормонов.

Закят: В 2021 году американские мусульмане пожертвовали 1,8 миллиарда долларов закята на внутренние и международные цели.

Пост (Рамадан): Около 47% мусульман Америки постятся в месяц Рамадан.

Мусульмане Америки в государственной службе и политике:

В настоящее время четыре мусульманина входят в Конгресс США.

Ни один американский мусульманин до сих пор не был назначен на должность министра (кабинет).

Администрация Джо Байдена назначила наибольшее количество мусульман на официальные должности.

Правозащитная деятельность и поддержка исламской уммы:

Деятельность американских мусульман сыграла важную роль на международной арене:

Помощь в прекращении геноцида в Боснии со стороны Сербии.

Признание сексуального насилия военным преступлением.

Предотвращение десятилетнего въезда Нарендры Моди, премьер-министра Индии, в США из-за его роли в убийстве мусульман в Гуджарате.

Прекращение принудительного сжигания тел мусульман Шри-Ланки во время пандемии коронавируса.

Принуждение США объявить о геноциде мусульман-рохинджа со стороны Мьянмы.

Закон, обязывающий импортеров товаров из Китая не использовать принудительный труд уйгуров.

Сбор 2,3 миллиарда долларов помощи для беженцев-рохинджа.

Увеличение поддержки Конгрессом США прекращения огня в Палестине с 3 до 90 человек, что в конечном итоге привело к выделению 10 миллиардов долларов гуманитарной помощи Газе.

Статистика исламофобии в Америке:

После событий 11 сентября ФБР допросило 700 тысяч мусульман Америки.

25% жалоб на дискриминацию на работе касались мусульман Америки, хотя они составляют всего 1% населения Америки.

Мусульманские дети в американских школах: более 50% чувствуют себя небезопасно и отвергнутыми.

Американские СМИ по-прежнему представляют мусульман в негативном свете.

Ежегодный бюджет исламофобских организаций в Америке оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Возможные проблемы, стоящие перед мусульманами Америки: