По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, газета «Гаарец» сообщила о самоубийстве еще одного военнослужащего сионистского режима.

Газета написала: «Военнослужащий воздушно-десантной бригады попытался покончить с собой выстрелом».

Этот военнослужащий совершил самоубийство на одной из армейских баз на юге.

Ранее в понедельник сионистские источники сообщили, что военнослужащий армии сионистского режима покончил с собой в казармах на севере оккупированных территорий.

В пятницу сионистские источники также сообщили: «Тело 30-летнего военнослужащего израильской армии, застреленного, было найдено в районе «Кфар Таппуах» на Западном берегу».

Сионистское СМИ «Хадашот леЛо Цензура» написало, что этот военнослужащий покончил с собой.

По данным сионистских источников, с начала войны против сектора Газа 7 октября 2023 года (15 мехра 1402) 44 сионистских военнослужащих покончили с собой из-за психических расстройств, вызванных войной.