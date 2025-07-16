Израильский министр призвал к убийству Аль-Джулани

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, «Амихай Шикли», министр по делам евреев за пределами оккупированных территорий, призвал к убийству «Абу Мухаммада аль-Джулани», главы переходного периода в Сирии, назвав его террористом, убийцей и дикарем.

Он заявил: «Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом исламистско-нацистского террористического режима, состоящего из членов «Аль-Каиды» в костюмах».

Министр, нападая на временного президента Сирии, сказал: «Ахмед аш-Шараа — террорист, и лучше всего уничтожить его прямо сейчас».

Он сказал: «Мы сейчас наблюдаем массовые убийства и оскорбления в отношении друзов, и с террористическим режимом в Сирии необходимо бороться».

«Бецалель Смотрич», министр финансов сионистского режима, также заявил: «Жестокая резня, совершенная режимом Абу Мухаммада аль-Джулани против друзов на юге Сирии, доказывает, что они были и остаются жестокими и безжалостными исламистскими экстремистами».

Смотрич добавил: «Правительство Израиля не может отступить от буферной зоны и горы Хермон, которые нам нужны для защиты поселений на Голанских высотах, и будет продолжать всеми силами защищать друзов на юге Сирии».

Ранее официальное сирийское информационное агентство (SANA) сообщило, что израильские авиаудары по провинции Сувейда привели к гибели нескольких сотрудников сил безопасности и армии временного правительства Сирии.

Оккупационная армия сионистского режима в заявлении объявила, что по приказу премьер-министра и министра обороны она атаковала военные автомобили сирийской армии в Сувейде.

Атаки сионистского режима на Сувейду совпали с прибытием сил армии и министерства внутренних дел временного правительства Сирии в центр этой провинции для восстановления безопасности после вооруженных столкновений между друзскими и бедуинскими группировками, которые привели к гибели и ранениям десятков людей.

Большинство друзских лидеров в Сирии ранее отвергли любое иностранное вмешательство в стране.