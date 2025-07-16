Бомбардировка юга Сирии истребителями сионистского режима

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, истребители сионистского режима возобновили свои авиаудары по югу Сирии.

Истребители армии сионистского режима разбомбили район Аш-Шакравия в окрестностях города Сувейда.

Военный конвой временного правительства Сирии, направлявшийся из Дамаска в провинцию Сувейда, также подвергся бомбардировке.

Некоторые местные СМИ также сообщают о том, что целью стали несколько автомобилей, перевозивших реактивные установки «Град», к западу от Сувейды.

Сирийские СМИ сообщили о максимальной готовности сил, связанных с временным правительством Сирии, в Дамаске и установке контрольно-пропускных пунктов вокруг старых кварталов столицы.

