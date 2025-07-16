Экономическое оружие в войне против ливанской «Хезболлы» / Почему Израиль боится беспроцентной кредитной организации?

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, на фоне продолжающихся агрессивных действий сионистского режима против Ливана и на фоне усилий Вашингтона и Тель-Авива по ослаблению «Хезболлы» одной из главных целей врагов было перекрытие финансовых источников этого движения сопротивления.

В этом контексте большое внимание уделяется ослаблению «Карадж аль-Хасан» как финансового крыла «Хезболлы»; организации, которая за последние два десятилетия стала надежным финансовым источником для десятков тысяч ливанцев и сыграла важную роль в экономическом управлении районов, поддерживающих сопротивление.

«Ибрагим аль-Амин», главный редактор ливанской газеты «Аль-Ахбар», известный своей близостью к ливанской «Хезболле», в своей заметке проанализировал эту экономическую войну сионистского режима против исламского сопротивления Ливана:

Во время широкомасштабного израильского вторжения в Ливан прошлой осенью сионистский враг нанес удары по нескольким точкам в южном пригороде Бейрута, утверждая, что эти места являются хранилищем денег «Хезболлы».

Эти атаки сопровождались медийной пропагандой некоторых ливанских журналистов, которые утверждали, что под зданием больницы Аль-Сахель находится укрепленная комната с сейфами, принадлежащими «Хезболле».

Во время этой войны Израиль убил некоторых ответственных лиц сопротивления, которых он называл звеном финансовой передачи. Например, в апреле 2024 года израильские разведывательные службы выследили и убили «Мухаммада Ибрагима Сурура», ливанского менялу, на вилле в районе «Бейт-Мери». Враг утверждал, что он сыграл ключевую роль в передаче денег из Ирана и «Хезболлы» палестинскому сопротивлению.

В последний день недавней агрессии, всего за несколько часов до вступления в силу прекращения огня 27 ноября, израильские беспилотники разбомбили офисы обменных пунктов в районе Рас-Бейрута под предлогом передачи денег «Хезболле».

Две недели назад воздушный удар противника по автомобилю на юге Ливана привел к мученической смерти менялы и двух его сыновей под предлогом финансовой деятельности для сопротивления.

В течение последних шести месяцев аэропорт Бейрута был местом постоянного присутствия групп для досмотра сумок пассажиров, прибывающих в Ливан из Ирана, Ирака, Африки или других стран. Израиль через американцев оказывал давление на ливанские власти, утверждая, что эти деньги предназначены для «Хезболлы».

Американцы на протяжении многих лет обвиняли любого, кто попадал в санкционные списки, в финансовом сотрудничестве с «Хезболлой» или в коррупции. Согласно официальным архивам безопасности, противник предпринимал попытки вербовки лиц, имеющих доступ к информации о праве собственности на недвижимость; то же самое ранее делали и некоторые ливанские банки по требованию США.

Давление привело к тому, что крупные и мелкие банки закрыли счета государственных служащих, университетских профессоров и известных лиц только из-за их членства или близости к «Хезболле», даже без официального запроса.

Между тем, организация «Карадж аль-Хасан» всегда была одним из центральных пунктов обсуждения между американскими/европейскими чиновниками и ливанскими финансовыми учреждениями. Сначала ее представляли как финансовое крыло «Хезболлы», затем обвиняли в отмывании денег и привлечении незаконных средств.

Хотя всем известно, что эта организация не является банком, не связана с ливанской банковской системой и является просто народной финансовой организацией, которая за последние два десятилетия расширилась и завоевала поддержку населения.

Шахид Сайид Хасан Насралла также в одной из своих речей призывал народ поддержать эту организацию, и доверие к ней было настолько велико, что никто не беспокоился о потере своих вложений.

В разгар недавней войны Израиль разбомбил центры организации «Карадж аль-Хасан» в большинстве районов Ливана и попытался представить отношения людей с этой организацией как рискованные. Однако жалоб от клиентов не поступало, и организация в качестве превентивной меры предложила большинству вкладчиков наличные выплаты их средств.

Десятки миллионов долларов были возвращены клиентам, и многие после прекращения войны снова внесли свои деньги. Даже группа людей объявила о солидарности с организацией и решила не изымать свои деньги.

Все финансовые деятели Ливана знают, что никакая деятельность не осуществляется без согласия вкладчика. «Хезболла» также через эту организацию во время войны выплатила около миллиарда долларов на помощь перемещенным лицам, восстановление домов и аренду нового жилья; сумма, которую даже правительство Ливана неспособно успешно реализовать.

Простая реальность такова: те, кто хочет уничтожить оружие сопротивления, в первую очередь нацелились на его финансовые источники. Центральный банк Ливана, имеющий блестящий послужной список в выполнении указаний США, также пошел по этому пути.

Недавние действия «Карима Саида», главы Центрального банка Ливана, также неразрывно связаны с его прошлыми позициями против «Хезболлы»; поскольку он является сторонником полного устранения сопротивления, а не только его финансовых источников.

Документ Моргана Ортагуса, отправленный трем ливанским лидерам и до сих пор лежащий на их столах, содержит пункт об обязательных действиях против организации «Карадж аль-Хасан», и этот пункт сейчас реализуется.

Но вопреки представлениям врагов, это давление не приведет к краху и не уменьшит народную поддержку сопротивления. Напротив, каждый день ливанскому народу даются новые причины для понимания того, что оружие сопротивления является неотъемлемой частью их существования, а не просто средством защиты от врага.