Ракетный удар бригад «Аль-Кассам» по позициям сионистского режима

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, бригады «Аль-Кассам» объявили: силы сопротивления атаковали позиции сионистского врага в секторе Газа двумя баллистическими ракетами.

Эта атака была совершена двумя ракетами «Аль-Ясин 105» к северу от Хан-Юниса, на юге сектора Газа.

В результате атаки бронетранспортер израильской армии «Намер» был поражен ракетой недалеко от мечети Аль-Катиба в районе Аль-Сатра Западного.

Группы сопротивления в Газе наносят удары по израильским оккупационным силам и их логистическим колоннам на различных фронтах.

Вчера «Сарая Аль-Кудс», военное крыло движения «Исламский джихад» Палестины, опубликовала заявление, в котором подробно описала несколько успешных совместных операций со своими товарищами из бригад «Аль-Кассам» ХАМАС против военных целей сионистского режима на востоке Газы.