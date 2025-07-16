Аятолла Хаменеи — непобедимый командующий исламской уммы и исламский герой

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, муфтий Гулзар Ахмад Наими, член Национальной комиссии по делам религиозных меньшинств Пакистана, глава «Джамаат Ахлуль-Харам» и директор медресе «Наимья» в Исламабаде, заявил: «Верховный лидер Исламской Республики Иран, Его Светлость Аятолла Сейед Али Хаменеи, является одним из величайших лидеров исламской уммы в современную эпоху. В настоящее время ни один лидер в исламской умме не сравнится с ним по смелости, мужеству и стойкости. Он сыграл незаменимую роль в сохранении, защите и стойкости мусульманской уммы. Он также сыграл эффективную, заметную и историческую роль в вопросе освобождения Палестины».

Он добавил: «Он не просто теоретический лидер, но и известен во всем мире как лидер сопротивления и прагматик. Его Светлость Аятолла Хаменеи сыграл ключевую роль в единстве уммы и исламском пробуждении и всегда подчеркивал необходимость единства мусульман. Он считает разногласия между шиитами и суннитами заговором врагов ислама и в своих речах неоднократно призывал исламскую умму к единству и сплоченности перед лицом сионизма, Америки и Европы».

Пакистанский суннитский муфтий продолжил: «Верховный лидер считает землю Палестины сердцем исламской уммы и называет палестинскую проблему центральной проблемой мусульман. Он ежегодно призывает мусульман всего мира отмечать Всемирный день Кудса».

Наими, заявив, что позиция Его Светлости Аятоллы Хаменеи в отношении сионистского режима всегда была смелой и откровенной, добавил: «Он считает сионистский режим раковой опухолью на теле исламской уммы, которая скоро будет искоренена. В отличие от некоторых исламских стран и западных держав, которые верят в решение о двух государствах для Палестины, лидер революции всегда отвергал это решение и настаивает на том, что Палестина от реки до моря принадлежит палестинскому народу. Под его руководством Исламская Республика Иран, оказывая всестороннюю поддержку группам сопротивления, таким как ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и Ансар Аллах Йемена, сформировала мощный фронт против сионизма. Этот фронт ослабил Израиль изнутри».

По словам муфтия Наими, двенадцатидневная война в июне 2025 года, которая завершилась тяжелым поражением Израиля, является результатом беспрецедентного руководства и командования Его Светлости Аятоллы Хаменеи. Своим твердым и уверенным руководством он не только руководил армией, но и сохранял национальное единство и спокойствие. Эта победа является ярким свидетельством величия его руководства.

Выдающийся пакистанский муфтий сказал: «В то время как большинство исламских стран склонились перед Америкой и поддерживают „Соглашения Авраама“, только Аятолла Хаменеи открыто противостоит Израилю и считает нормализацию отношений „великим предательством“. Он поддерживает палестинские группы сопротивления и называет их мучеников „мучениками ислама“».

Сегодня исламский мир признал его руководство не только для Ирана, но и для всей исламской уммы. Его речи и заявления переведены на разные языки, и молодое мусульманское поколение приняло его как «исламского героя».

Он заявил: «Он является духовным наследником исламской революции и поддерживает угнетенных во всем исламском мире, включая Палестину, Кашмир и Йемен».

Муфтий Гулзар Наими подчеркнул: «Сегодня план убийства Верховного лидера также находится в повестке дня врагов по этой причине, потому что он является прочной плотиной против колониального проекта Америки и Израиля. Нападение на него — это не только нападение на Иран, но и нападение на Палестину, Газу и всю исламскую умму».

В заключение муфтий Наими сказал: «Поддержка Верховного лидера — это поддержка Палестины. Молчание перед лицом угроз Израиля — это чистое предательство».

