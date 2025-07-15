Портовые рабочие в Греции помешали отправке груза сионистскому режиму

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), портовые рабочие в греческом порту Пирей в понедельник предотвратили разгрузку партии военной стали, предназначенной для оккупированных территорий.

На митинге, состоявшемся на причалах 2 и 3 порта, члены профсоюза, к которым присоединились пропалестинские активисты, левые группы и депутаты от Коммунистической партии Греции (KKE), заявили, что не допустят, чтобы этот порт стал базой для поддержки геноцида палестинцев сионистским режимом.

Маркос Бекрис, глава профсоюза портовых рабочих Греции, сказал: «Мы не позволим этому порту стать базой для Америки, НАТО или Европейского союза. Наша цель — на деле остановить разгрузку и предотвратить транспортировку этого смертоносного груза в Израиль. Мы не запятнаем свои руки кровью, мы не станем сообщниками и в то же время не станем целью мести».

342/