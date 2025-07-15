Начало шествия Арбаин из самой дальней точки Ирака

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), шествие Арбаин Хусейни в 1447 году по хиджре началось из района Рас-эль-Биша, самой дальней точки Ирака, то есть из Фао, в сторону Кербелы.

Паломники Арбаин Хусейни начали свое шествие к Каабе свободных под палящим солнцем и в очень жаркую погоду.

Расстояние от Рас-эль-Биши до Кербелы составляет более 600 километров, а температура воздуха в эти дни превышает 50 градусов Цельсия, но, несмотря на это, паломники пешком отправляются в Кербелу для участия в церемонии Арбаин Хусейни.

Стоит отметить, что шествие или марш Арбаин является шиитским ритуалом, который проводится в дни, предшествующие 20-му сафару (Арбаин Хусейни), в сторону Кербелы с целью зиярата Арбаин. Это шествие совершается из разных частей Ирака и некоторых городов Ирана, и по маршрутам шествия есть места для приема паломников, которые называются мокебами.