Уничтожены 3 военнослужащих сионистского режима в двух операциях сопротивления в Газе

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), новостные источники сионистского режима сегодня, в понедельник, сообщили об инциденте с безопасностью в двух районах сектора Газа: один из них произошел к востоку от города Газа, а другой — в Хан-Юнисе, расположенном на юге этого сектора.

В последние недели количество успешных операций и смертоносных засад палестинского сопротивления против военнослужащих сионистского врага возросло.

Вчера одно из средств массовой информации сионистского режима, ссылаясь на источник в безопасности этого режима, признало успешные операции палестинского сопротивления и добавило, что ХАМАС освоил новые тактики в столкновениях, назвав это большим и опасным вызовом для израильской армии.

Средства массовой информации сионистского режима, несмотря на жесткую цензуру, сегодня также сообщили о гибели трех военнослужащих и ранении нескольких других военнослужащих этого режима в сегодняшних столкновениях в секторе Газа.

Указанные средства массовой информации сообщили, что в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, военнослужащие израильской армии были обстреляны противотанковой ракетой.

Бригады «Аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, объявили, что бойцы этих бригад поразили бронетранспортер израильской армии типа «Нимр» (Тигр), в котором находился один сионистский военнослужащий, ракетой «Ясин 105» недалеко от пересечения Пятой улицы к северу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В заявлении бригад «Аль-Кассам» говорится, что вертолеты сионистского режима приземлились в этом районе для эвакуации своих военнослужащих.