Судани: Иран проявляет серьезную готовность к соглашению, поскольку не стремится к ядерному оружию

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), «Мухаммад Шиа ас-Судани», премьер-министр Ирака, в интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» объяснил новые балансы в регионе: «После событий седьмого октября и последующей агрессии против Ливана, изменений, произошедших в Сирии, а затем агрессии против Ирана, эти спекуляции о будущем региона в свете продолжающихся событий стали более заметными. Агрессия против Газы и Ливана продолжается, идут разговоры об упорядочении ситуации в Газе, а также продолжается проникновение Израиля в Сирию. Мы также говорим о прекращении огня между Израилем и Ираном, поэтому мы не сталкиваемся с устойчивым политическим курсом для формирования региона, его балансов и отношений».

Он заявил о своей реакции после начала атак сионистского режима на Иран: «Все ожидали, что напряженность возрастет и начнется война и взаимные атаки. Это восприятие существовало во всех странах региона, и Ирак является частью региона. После начала агрессии Израиля против Ирана, которая также включала нарушение воздушного пространства Ирака, это важное событие втянуло бы Ирак в эту войну и агрессию против соседней страны, что противоречит нашей конституции и политическим принципам, которые не позволяют какой-либо стороне или стране использовать воздушное пространство или территорию Ирака в качестве базы для агрессии против других».

Ас-Судани далее добавил: «Мы должны были доказать наше несогласие на международном дипломатическом уровне, поэтому мы подали жалобу в Совет Безопасности ООН и установили контакты для поддержки этой позиции в отношении этого нарушения. Мы также осудили агрессию против соседней страны под предлогом превентивной войны или упреждающего действия, в то время как это была явная агрессия против суверенного государства, члена ООН».

Он пояснил: «Самая важная часть этой истории заключалась в том, как сохранить нашу внутреннюю безопасность, нашу политическую позицию и нашу национальную позицию в отношении этого кризиса, и, хвала Аллаху, мы преуспели в этом; с кристаллизацией единой национальной позиции, которая отвергает агрессию и нарушение суверенитета и воздушного пространства Ирака и поддерживает позиции правительства по сохранению интересов Ирака и народа Ирака, и удерживает Ирак от скатывания в эту войну. Эта позиция на внутреннем уровне была очень важна».

Иран не выдвигал никаких требований

Премьер-министр Ирака, отвечая на вопрос «Что Иран просил у Ирака во время войны?», сказал: «Никаких требований не выдвигалось. Скорее, это Ирак взял на себя инициативу, чтобы прояснить свою позицию и риски этой ситуации, а также передать сообщения между различными сторонами для прекращения этой войны и возвращения к переговорам. У нас были постоянные контакты с президентством и всеми соответствующими каналами в Иране. Это был непрерывный процесс. Переговоры велись и должны были состояться в воскресенье, но атака произошла утром в пятницу».

Он добавил: «Подход Ирака заключался в том, чтобы подтолкнуть стороны к возвращению за стол переговоров и прекращению войны. Мнение Ирана заключалось в том, как можно вернуться к переговорам, пока агрессия продолжается? Наши диалоги и контакты со странами региона и Соединенными Штатами были сосредоточены на том, что Иран готов сесть за стол переговоров при условии прекращения агрессии. Это была позитивная позиция Ирана в первые часы после начала агрессии».

Ас-Судани в этом интервью относительно вопроса «Опасается ли он нового витка напряженности между Ираном и сионистским режимом?» объяснил: «Да; потому что все знают, что Нетаньяху не придерживался никакого прекращения огня, ни в Газе, ни в Ливане. Естественно, что он может прибегнуть к дальнейшей агрессии против Ирана. Его политика, метод и стратегия — поддерживать регион в состоянии постоянной войны, чтобы укрепить свою политическую позицию».

Отвечая на вопрос: «Беспокоились ли вы, что система в Иране придет в беспорядок, и война затянется, и предпринимали ли вы какие-либо шаги для адаптации к долгосрочному конфликту или нестабильности в Иране?», он сказал: «Иран — важная страна в регионе. И любой, кто хочет свергнуть режим с помощью 12-дневной войны, определенно понесет последствия, которые затронут весь регион. Естественно, мы беспокоимся о стабильности региона и стабильности любой соседней страны. Нельзя видеть пожар в соседней стране и сидеть равнодушно, не ожидая, что этот пожар доберется до вас. Это наш подход ко всем странам, будь то Иран или другие соседние страны».

Ас-Судани заявил: «То, во что мы верим на этом этапе, это то, что мы должны двигаться в направлении стабильности, безопасности, мира и взаимопонимания. Нашим беспокойством было то, что эти последствия повлияют на стабильность региона. Но на внутреннем уровне мы были уверены в наших возможностях, понимании и осознании политических сил и народа Ирака важности сохранения внутренней безопасности и стабильности политической системы среди этих событий и изменений».

Наши отношения с Ираном — это стратегическое партнерство

Отвечая на вопрос: «Президент США заинтересован в теории "сделки". Можно ли представить, что на следующем этапе будет сформирована сделка между США и Ираном?», он сказал: «Ожидаемо. Президент США сыграл инициативную роль в сдерживании недавней войны. Ирак поддержал этот подход, и эта инициатива привела к достижению этого прекращения огня и прекращению этой разрушительной войны. Мы надеемся, что эта роль будет продолжаться, особенно через двусторонние переговоры по ядерной проблеме, что приведет к этой сделке или соглашению, которое заложит основу стабильности в таком важном регионе, как Ближний Восток».

Ас-Судани, отвечая на вопрос: «Пришли ли вы к выводу, разговаривая с иранскими официальными лицами, что Иран действительно желает достичь соглашения с США?», заявил: «Да, наше восприятие через ряд контактов и встреч заключается в том, что со стороны правительства Ирана существует серьезное желание достичь соглашения, которое гарантировало бы его интересы, а также учитывало бы обеспокоенность международного сообщества. Потому что в Иране нет решения на религиозном или официальном уровне о получении ядерного оружия, что является главной проблемой мира. Поэтому путь к достижению взаимопонимания, которое положит конец этому вопросу, который был основной причиной напряженности и эскалации в регионе, открыт».

Премьер-министр Ирака подчеркнул: «Наши отношения с Исламской Республикой Иран — это стратегическое партнерство, основанное на общих религиозных, культурных, социальных ценностях и взаимных интересах. Также Иран в различные периоды, будь то во время диктаторского режима, или во время борьбы с терроризмом и политического процесса, стоял рядом с Ираком и народом Ирака. Но мы, конечно, настаиваем на том, что эти отношения должны быть здоровыми, обеспечивать общие интересы и предотвращать вмешательство во внутренние дела. Ирак обладает независимостью и собственным национальным решением, которое формируется на основе интересов его народа и его приоритетов».

Ас-Судани подчеркнул: «Управления делами Ирака со стороны Ирана нет, даже в одной части. Даже это слово неприемлемо и не имеет места в нашем лексиконе».