Ирак примет 5 миллионов иностранных паломников на Арбаин в этом году

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), Абдул Амир аш-Шаммари, министр внутренних дел Ирака, заявил на пресс-конференции с министрами внутренних дел Ирана, Ирака и Пакистана: «5 миллионов неиракских паломников прибудут в Ирак для зиярата Арбаин, и мы сформировали комитеты для обслуживания этих паломников».

Аш-Шаммари в Тегеране сказал: «Как вы знаете, зиярат Арбаин — это очень важный зиярат. Мы заранее начали наши исполнительные дела, чтобы облегчить паломникам Арбаин их размещение и вопросы безопасности».

Он продолжил: «На сегодняшней встрече, которая состоялась по приглашению министра внутренних дел Ирана, были приняты очень хорошие решения. Иншаллах, эти решения будут объявлены из Тегерана, столицы Исламской Республики Иран».

Министр внутренних дел Ирака, заявив, что 5 миллионов неиракских паломников прибудут в Ирак для зиярата Арбаин, отметил: «5 миллионов паломников — это очень большое число, и все они нуждаются в различных услугах, таких как питание и проживание. Мы сформировали комитеты для обслуживания паломников, и Исламская Республика Иран также представила представителей для решения вопросов паломников, которые, иншаллах, будут назначены».

Аш-Шаммари заявил: «Паломники Арбаин приезжают в нашу страну в соответствии с правилами, и мы с радушием примем их. Мы надеемся, что в этом году зиярат Арбаин пройдет иначе и лучше, чем в предыдущие годы».

Стоит отметить, что министр внутренних дел Ирака прибыл в Тегеран сегодня утром и перед этой встречей провел переговоры со своим иранским коллегой Искандером Момени.