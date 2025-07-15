Число погибших в столкновениях в Сувейде достигло почти 90 человек

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), в заявлении Сирийской обсерватории по правам человека говорится, что число погибших в столкновениях в Сувейде возросло до 89 человек.

Столкновения между друзами и вооруженными элементами, связанными с Джулани, начались вчера. Тем временем координатор Организации Объединенных Наций в Сирии выразил обеспокоенность по поводу событий в Сувейде, призвал к прекращению огня и обеспечению безопасности гражданских лиц, а также подчеркнул, что народ Сирии сегодня остро нуждается в стабильности, мире и внутреннем единстве.

С другой стороны, Военный совет Сувейды призвал вооруженные группировки противостоять нападению на эту провинцию. Сирийское телевидение также сообщило, что израильские истребители нанесли предупредительные удары по танкам сирийской армии в окрестностях Сувейды.