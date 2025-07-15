Незаконные санкции Трампа против докладчика ООН / Открытая поддержка США преступлений Израиля

Как сообщает Международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), после недавних встреч высокопоставленных американских чиновников с Биньямином Нетаньяху, премьер-министром сионистского режима, который разыскивается Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности, государственный секретарь США Марко Рубио ввел незаконные санкции против Франчески Альбанезе, специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях с 1967 года. Это решение сопровождалось ложными и оскорбительными заявлениями Рубио против Альбанезе, что еще раз продемонстрировало решимость правительства США гарантировать сионистскому режиму иммунитет от ответственности за его преступления.

Это незаконное действие вызвало резкую реакцию со стороны международных организаций, экспертов и правозащитников по всему миру и было осуждено как моральная катастрофа. Франческа Альбанезе, известная фигура в области защиты прав человека, получила широкое признание за свою приверженность профессиональным принципам и мужество в разоблачении преступлений сионистского режима в Газе за последние двадцать месяцев. Благодаря своим документально подтвержденным докладам, включая недавний доклад под названием «Анатомия геноцида», она сыграла важную роль в разоблачении систематических нарушений прав человека в Палестине.

Санкции против Альбанезе являются прямым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций и Соглашения о штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Этот акт также рассматривается как преднамеренное препятствование миссии ООН по правам человека. Поскольку эти санкции были введены с целью защиты сионистского режима и других виновников военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, они представляют собой нарушение обязательств США по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (по которой Израиль в настоящее время судится в Международном уголовном суде) и статье 1 Женевских конвенций 1949 года, которая обязывает США гарантировать соблюдение этих конвенций Израилем.

Кроме того, действия США, которые прямо связаны с незаконными санкциями против Международного уголовного суда, считаются нарушением статьи 70 (1) (c) Римского статута (принят 17 июля 1998 года), которая определяет преступления против отправления правосудия. Эта статья может предоставить Альбанезе, как жертве незаконного поведения правительства США, право на возмещение ущерба. Также, учитывая оскорбительные заявления Рубио, которые были сделаны с «дурным умыслом» и «явным пренебрежением к истине», Альбанезе может подать иск в американские суды о возмещении финансового и репутационного ущерба, причиненного этими санкциями и заявлениями.

Международные эксперты и правозащитные организации призвали к правовым действиям против этих санкций в Международном Суде ООН (ICJ), поскольку дипломатический иммунитет специальных докладчиков ООН гарантируется Конвенцией 1946 года. Этот иммунитет установлен для обеспечения независимости и невмешательства в выполнение обязанностей специальных докладчиков.

В ответ на это действие многие члены международного сообщества, включая международные организации и государства-члены ООН, осудили санкции и призвали к их отмене и возмещению ущерба, причиненного Альбанезе и Организации Объединенных Наций. Многочисленные заявления показывают, что это незаконное действие правительства США не только не достигнет своей цели заставить замолчать Альбанезе и ООН, но и усилит глобальное сопротивление преступлениям сионистского режима и соучастию США.

Глобальное движение солидарности с Палестиной расширяется, и, как подчеркнул правозащитник Крейг Мохибер, это позорное действие правительства США только укрепит решимость сторонников справедливости, таких как Альбанезе, продолжать борьбу с военными преступлениями, апартеидом и геноцидом сионистского режима.