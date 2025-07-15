Прогнозируется участие 42 тысяч паломников из Голестана в шествии Арбаин в этом году

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Мохаммад Хамиди», заместитель губернатора провинции Голестан по политическим, безопастным и социальным вопросам, заявил сегодня, в понедельник, 23 тира 1404 года (13 июля 2025 года), в интервью: «Провинция Голестан, сформировав комитеты Арбаин, полностью готова к отправке паломников Арбаин Хусейни».

Он, ссылаясь на создание 19 специализированных комитетов в различных областях, включая поддержку, транспорт, обеспечение потребностей, регистрацию, таможню, культуру, социальную сферу и лечение, добавил: «Эти комитеты серьезно выполняют свои обязанности и стараются, чтобы паломники с наименьшими трудностями и в полном комфорте отправились на зиярат в святые места».

Хамиди продолжил: «В прошлом году 42 тысячи человек из провинции Голестан приняли участие в шествии Арбаин, и ожидается, что в этом году такое же количество примет участие».

Заместитель губернатора провинции Голестан по политическим, безопастным и социальным вопросам, ссылаясь на создание 29 мокебов для обслуживания паломников Арбаин Хусейни из провинции Голестан в прошлом году, сказал: «В этом году это число увеличилось до 30 мокебов, из которых 28 мокебов будут расположены в Ираке и 2 мокеба на границе для обслуживания паломников».

Он, подчеркивая важность законной регистрации и наличия действительных документов для поездки в Ирак, призвал паломников зарегистрироваться через систему «Самах» и выбрать свой маршрут законным путем.

Хамиди также сообщил о необходимых координациях для обеспечения водой и другими потребностями паломников на протяжении всего пути и добавил: «Учитывая особые погодные условия и жару, были сделаны необходимые прогнозы для обеспечения водой и другими потребностями паломников».

Заместитель губернатора провинции Голестан по политическим, безопастным и социальным вопросам, ссылаясь на важность великого конгресса Арбаин как символа единства и сопротивления, сказал: «Арбаин — это возможность передать послание единства и сопротивления врагам».

Он признал: «Философия восстания Ашуры заключалась в сопротивлении и стойкости против лжи, и мы на протяжении всей истории всегда противостояли угнетению и несправедливости, и это сопротивление будет продолжаться».