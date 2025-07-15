Велаяти: Обогащение — красная линия для Ирана

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Али Акбар Велаяти», советник Верховного лидера по международным делам, на встрече с «Сейедом Мохсеном Накви», министром внутренних дел Пакистана, выразил удовлетворение встречей, описал отношения между Ираном и Пакистаном как глубокие, укоренившиеся и братские, а также подчеркнул необходимость укрепления и расширения двустороннего сотрудничества.

На этой встрече послание премьер-министра и начальника штаба пакистанской армии для передачи Верховному лидеру было вручено Велаяти министром внутренних дел Пакистана. Обе стороны, выразив удовлетворение растущим прогрессом в двусторонних отношениях, подчеркнули важность более широкого сотрудничества в различных областях. Велаяти, ссылаясь на события в регионе, особенно на преступления и агрессивные действия сионистского режима при поддержке США против Ирана, а также на преступления этого режима в Газе, подчеркнул необходимость единства и сотрудничества исламских стран перед лицом этих незаконных действий.

Министр внутренних дел Пакистана также осудил нападения и агрессию сионистского режима и США на территорию Исламской Республики Иран и объявил о своей поддержке позиций Ирана. Что касается трехстороннего сотрудничества между Ираном, Пакистаном и Ираком в проведении церемонии Арбаин, обе стороны приветствовали этот вопрос и подчеркнули необходимость укрепления координации.

Велаяти, ссылаясь на активное участие пакистанских паломников в церемонии Арбаин, сказал: «Мусульманский народ Пакистана путешествует в Ирак через Иран и участвует в этой великой церемонии; это, помимо придания официального статуса процессу сотрудничества, может стать прелюдией к более широкому взаимодействию между тремя странами». Советник Верховного лидера по международным делам в части своего выступления, ссылаясь на историю борьбы народа Индии против британского колониализма, сказал: «Мы считаем, что мусульмане сыграли существенную роль в освобождении Индии от колониализма.

Верховный лидер также до революции написал и опубликовал книгу по этой теме». Он также, ссылаясь на ситуацию в Кавказском регионе и Азербайджанской Республике, сказал: «У вас близкие отношения с Азербайджаном, но в то же время следует отметить, что правительство Азербайджана предпринимает действия, противоречащие взглядам исламского мира. Например, можно упомянуть посредничество между Голанскими высотами и сионистским режимом, а также экспорт нефти в Израиль в разгар преступлений этого режима против угнетенного палестинского народа. Вы можете спросить их, почему эти действия, противоречащие взглядам мусульман и исламских стран, совершаются?» Советник Верховного лидера также относительно возможности переговоров с США сказал: «Мы не против переговоров без предварительных условий и при соблюдении красных линий Исламской Республики. Они говорят, что Иран должен отказаться от обогащения, в то время как этот вопрос является одной из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, то такие переговоры определенно не состоятся». Далее он охарактеризовал заявления президента США как «противоречивые и ненадежные».