Более 1000 активных иракских женщин поддерживают историческую фетву религиозных авторитетов

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), более 1000 активных иракских женщин, включая профессоров, врачей и активистов оси сопротивления, объявили о своей решительной поддержке фетвы великих религиозных авторитетов, объявляющей угрожающих Верховному лидеру Исламской революции Ирана врагами ислама (мухариб).

Участницы, подписав электронное заявление «Я в мире с теми, кто в мире с вами, и в войне с теми, кто в войне с вами», и подтвердив фетвы религиозных автожей, учёных и шиитских старейшин, особенно религиозных авторитетов Ирака, осудили и порицали угрозы сионистско-американского врага в адрес Имама Хаменеи.

Часть заявления гласит: «Согласно объявлению религиозного авторитета, сегодня любой, кто угрожает или нападает на исламского лидера или религиозного авторитета с целью нанесения вреда исламской умме и суверенитету ислама, считается мухарибом в соответствии с исламским законом, и сотрудничество или поддержка мусульманами или их правительствами таких лиц запрещены. Мы призываем мусульман всего мира сообщить этим врагам о величине их ошибки и заставить их раскаяться в своих действиях. Любой, кто понесёт трудности или потери на этом пути, иншаллах, получит награду моджахеда на пути Аллаха».

