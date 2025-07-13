Группа, связанная с ИГИЛ, убила 66 человек на востоке Конго

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, власти Демократической Республики Конго заявили, что связанные с ИГИЛ повстанцы убили 66 человек на востоке страны.

Местные власти Конго возложили ответственность за нападение на мирных жителей в районе Ируму и их убийство на повстанцев из "Объединенных демократических сил", которые связаны с ИГИЛ.

Марсель Палоко, местный чиновник в Ируму на границе с Угандой, заявил, что жертвы были убиты мачете и ножами, и среди убитых есть женщины.

Также сообщается, что неизвестное количество людей было взято в заложники.

Жан-Тоби Окала, пресс-секретарь офиса ООН на востоке Конго, назвал убийство этих мирных жителей "кровавой баней".

Объединенные демократические силы – это угандийская группировка, чьи атаки распространились и на восточную часть Конго.

Число боевиков Объединенных демократических сил неизвестно. Эта группа регулярно нападает на мирных жителей.