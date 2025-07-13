  1. Home
«Исламский джихад»: Любое соглашение должно привести к прекращению войны и выводу войск оккупационного режима

13 июля 2025 - 11:29
Source: ABNA
В то время как новый раунд переговоров в Дохе находится на грани провала из-за действий сионистского режима, представитель движения «Исламский джихад Палестины» заявил: «Мы вернем израильских пленников только при условии реального соглашения, отвечающего требованиям палестинского народа».

Представитель «Исламского джихада» добавил: «Гибкость, которую мы проявляем на переговорах, направлена на уменьшение страданий нашего народа, а не на уступки Биньямину Нетаньяху, премьер-министру сионистского режима».

По его словам, «Нетаньяху не добьется путем переговоров того, чего он не смог добиться на поле боя».

Представитель движения «Исламский джихад» также отметил: «Любое соглашение должно привести к прекращению войны и выводу оккупационного режима из Газы на основе планов, представленных нам в январе прошлого года».

Палестинский чиновник пояснил: «Однако упорство Нетаньяху в переговорах — это политический шантаж, и наш народ не примет его условий».

