Несмотря на то, что с момента войны в Газе прошло уже около двух лет, сионисты по-прежнему поражены масштабом опасности, которую могут представлять для них туннели сил сопротивления. Обширная сеть туннелей ХАМАС, превратившаяся в «подземный город», представляет собой не только военную, но и стратегическую загадку для режима. Политологи считают, что Израиль не только не выполнил свои обещания по уничтожению движения исламского сопротивления Палестины (ХАМАСа), но и столкнулся с более организованным и изощрённым сопротивлением.

По данным израильских СМИ, учитывая способность ХАМАСа строить эти туннели, сионистская армия не может даже уберечь свои войска от огня сил сопротивления и укрывается в канализации. Ранее Хилал Битон, репортер 14-го канала израильского телевидения, опубликовал фотографию израильских солдат, которые прячутся в канализации, опасаясь за свою жизнь, после нескольких ракетных обстрелов, и в это время звучат сирены тревоги.

Как сообщает Pars Today, Йосси Йехошуа, военный аналитик газеты «Едиот Ахронот», описывая туннели сил сопротивления в секторе Газа, написал: «На суше можно в мгновение ока добраться до моря, но под ногами — целый город». Йехошуа добавил: «Инфраструктура, созданная под сектором Газа, — это не просто туалет с оборудованием, купленным в магазине, чтобы его можно было легко уничтожить, но для этого нужны организованные и профессиональные меры».

Брик: ХАМАС невозможно победить военным давлением

С другой стороны, видный израильский генерал в резерве Ицхак Брик заявил, что Эяль Замир, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа, лжет израильтянам и знает, что победить ХАМАС и вернуть заложников (пленников) военным путем невозможно. Он заявил, что ХАМАС невозможно победить, поскольку группировка восстановила свою первоначальную мощь.

Блейк: Мы не можем уничтожить туннели ХАМАС

Гай Блейк, другой израильский аналитик, также заявил в пятницу вечером в эфире 12-го канала израильского телевидения: «24 января, примерно полтора года назад, я сидел здесь в студии и, цитируя Wall Street Journal, сказал: Согласно теории американской разведки, израильская армия смогла уничтожить лишь 30 процентов туннелей ХАМАСа». Он подчеркнул: «В то время остальные присутствовавшие в студии набросились на меня, и даже один из известных ведущих обвинил меня на своей странице в распространении ложной информации».

Блейк добавил: «После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что мы в одном шаге от решающей победы. Прошло полтора года с тех пор, и мы всё ещё сидим в этой студии, в то время как Амит Сегал, один из известных ведущих и экспертов, несколько недель назад заявил, что израильской армии не удалось уничтожить даже 25 процентов туннелей ХАМАСа!»

Израильский аналитик отметил: «Короче говоря, я должен сказать, что мы должны признать, что мы не сможем уничтожить оставшиеся туннели ХАМАСа и не сможем уничтожить весь ХАМАС».

342/