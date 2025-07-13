Новости о новых планах сионистского режима по отступлению из Газы

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, ожидается, что сионистский режим представит сегодня, в воскресенье, новые планы, детализирующие масштабы отступления из сектора Газа, включая контроль над осью Мораг. Тем временем, сегодняшние утечки новостей показывают, что непрямые переговоры между Исламским движением сопротивления (ХАМАС) и оккупационным режимом в Дохе сталкиваются с препятствиями и проблемами, но еще не достигли точки провала.

Ивритский канал 12 со ссылкой на информированный внешний источник сообщил, что Израиль представит новые планы в ответ на запрос катарских посредников.

Источник отметил, что катарцы ясно дали понять Израилю, что его предыдущие планы будут отвергнуты ХАМАС и могут привести к срыву переговоров.

Между тем, палестинский источник сообщил агентству AFP, что переговоры в Дохе "сталкиваются со сложными препятствиями и проблемами". Эти сложности проистекают из настойчивости Израиля в отношении плана отступления, который он представил в пятницу для передислокации, и который включает сохранение его вооруженных сил на более чем 40 процентах территории сектора Газа, что ХАМАС отвергает.

Источник предупредил, что план отступления "направлен на размещение сотен тысяч перемещенных лиц в части западного района Рафаха в рамках подготовки к переселению граждан в Египет или другие страны, что ХАМАС отвергает".

Он подчеркнул, что переговорная делегация ХАМАС "не примет планы, представленные Израилем, поскольку они узаконивают повторную оккупацию почти половины сектора Газа и его изоляцию, без проходов или свободы передвижения, как в нацистских лагерях".

Источник отметил, что катарские и египетские посредники "попросили обе стороны отложить переговоры по отступлению до прибытия в Доху посла США Стива Уиткофа".

Другой палестинский источник подчеркнул, что "ХАМАС требует вывода израильских войск из всех районов, оккупированных Израилем после 2 марта".

Однако он отметил, что "прогресс" был достигнут в "вопросе помощи и обмена заключенными".

В том же контексте ивритские СМИ сообщили, что непрямые переговоры с ХАМАС в столице Катара не прекратились. Они подтвердили продолжение участия израильской делегации в переговорах и ее сотрудничество с посредниками.

Ивритский канал 12 со ссылкой на неназванного политического чиновника сообщил, что переговоры не прекратились и израильская делегация "продолжает переговоры в Дохе, несмотря на препятствия со стороны ХАМАС".

В среду ХАМАС объявил о своем согласии освободить 10 живых израильских заключенных в рамках своей гибкости для достижения соглашения по Газе, в то время как Израиль по-прежнему упорствует в "ключевых моментах", включая выход из Газы. В свою очередь, Израиль по-прежнему настаивает на создании буферной зоны шириной от 2 до 3 километров в районе Рафаха и от 1 до 2 километров в остальных приграничных районах.

С другой стороны, ивритский канал 13 со ссылкой на неназванного политического чиновника сообщил, что "переговоры в Дохе продолжаются, и они состоялись в субботу, и переговорная делегация сотрудничает с посредниками из Египта и Катара".

Этот политический чиновник пояснил, что переговорная делегация Израиля "поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Раном Дермером".

Этот политический чиновник утверждал, что "ХАМАС создает препятствия и не проявляет гибкости, а также начал пропагандистскую кампанию, чтобы подорвать переговоры и оказать давление на общественное мнение в Израиле".

Несколько дней назад ХАМАС в заявлении объявил, что "существуют основные моменты, которые все еще обсуждаются, в том числе наиболее важные из них - поток помощи, вывод оккупационной армии из сектора Газа и предоставление реальных гарантий постоянного прекращения огня".

Доха уже несколько дней является местом проведения нового раунда непрямых переговоров между делегациями ХАМАС и оккупантов при посредничестве Катара и Египта и при участии США, целью которых является достижение прекращения огня и соглашения об обмене пленными.