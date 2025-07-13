Почему возвращение сирийских шиитов в сельскую местность Хомса остается неустойчивым? Шиитские семьи деревни Ашрафия снова стали перемещенными лицами.

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, сирийские правозащитные источники сообщили о возвращении нескольких сирийских шиитских семей в деревню Ашрафия в сельской местности Хомса; однако эти семьи были вынуждены снова покинуть деревню из-за угроз безопасности.

Согласно этому отчету, несколько семей из деревни Ашрафия, состоящие в основном из пожилых людей и детей, вернулись в свои дома; дома, которые они покинули в прошлом году, одновременно с началом конфликтов и падением режима Башара Асада.

Однако сразу после возвращения этих сирийских шиитских семей в свои дома некоторые элементы, связанные с режимом Джулани, начали преследовать и запугивать их. Такие инциденты, как бросание шумовых гранат в поздние часы ночи и случайная стрельба, вынудили эти семьи обратиться за встречей с "Комитетом социального мира" для обеспечения их безопасности.

По словам местных источников, эти угрозы произошли всего через несколько дней после возвращения этих сирийских шиитских семей и в конечном итоге вынудили их снова покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных районах города Хомс.

Следует отметить, что большинство шиитских жителей деревень в северной части Хомса покинули свои дома в прошлом году из-за отсутствия безопасности и конфликтов. После падения прежнего сирийского правительства шиитские деревни и города в северной части Хомса, включая "Ашрафию", "Мухтарию", "Кафр-Абд" и "Ганту", а также шиитские деревни к западу от города Эль-Кусейр в Сирии, недалеко от границы с Ливаном, стали объектами вооруженных ограблений, мародерства и преднамеренных поджогов; эти действия были предприняты с целью создания паники и принудительного переселения жителей.