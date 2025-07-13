Нетаньяху взял на себя ответственность за убийства иранских ученых

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в интервью Fox News упомянул о прошлом своего террористического правительства и взял на себя ответственность за убийства иранских ученых в прошлые годы, заявив: "Мы уже устраняли иранских ученых, но в недавней войне мы целились в гораздо более видных деятелей".

Биньямин Нетаньяху также объявил: "Он работает с президентом США Дональдом Трампом над нормализацией отношений с арабскими странами".

Он заявил: "Тель-Авив стремится достичь соглашения о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа".

Нетаньяху также сказал: "Во время своей недавней поездки в Соединенные Штаты он сотрудничал с Дональдом Трампом в достижении соглашения по Газе и выразил надежду, что эти усилия принесут плоды".

Заявление премьер-министра сионистского режима сделано в то время, когда он считается самым большим препятствием для достижения соглашения об обмене пленными с ХАМАС.

Нетаньяху далее заявил: "В конечном итоге мы достигнем всех наших целей в Газе, включая уничтожение ХАМАС".

Премьер-министр сионистского режима, не упомянув о больших потерях, которые этот режим понес в войне с Ираном, в нереалистичных заявлениях утверждал: "Тель-Авив одержал великую победу над Ираном, и это может заложить основу для значительного роста!"

Он, не упомянув о внутренних проблемах, которые вынудили его прибегнуть к внешним войнам, чтобы избежать их, утверждал: "Иранское правительство находится в очень сложной ситуации и должно оставаться под наблюдением".

342/