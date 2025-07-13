85% домов жителей Газы разрушены

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, представитель больницы мучеников Аль-Акса в интервью телеканалу "Аль-Масира" предупредил об опасных последствиях отключения электроэнергии в больницах сектора Газа и подчеркнул: "Прекращение подачи электроэнергии в медицинские учреждения фактически означает гибель пациентов".

Он также заявил, что сионистский режим препятствует поступлению достаточного количества топлива для работы больниц, что нарушает работу жизненно важного медицинского оборудования и угрожает жизни тысяч людей, особенно пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Аль-Дугран также упомянул о тревожном положении детей Газы и сказал: "Более 650 000 детей страдают от сильного недоедания из-за последствий блокады и живут в условиях, когда их жизни каждый день находятся под угрозой".

Представитель больницы мучеников Аль-Акса в заключение отметил: "На данный момент более 17 000 детей были убиты истребителями и танками оккупационного режима, и теперь враг с помощью голода и болезней пытается уничтожить будущее поколение Газы".

