Число погибших журналистов в 12-дневной войне возросло до 12 человек

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Медиа Басидж и Национальный медиа-центр Басидж в совместном заявлении объявили: «После установления и подтверждения личностей трех других работников СМИ, погибших во время военной агрессии сионистского режима против страны, число погибших журналистов в недавней войне достигло 12 человек. Организация также призвала к международному преследованию виновных в убийстве этих журналистов».

В заявлении говорится: «Мученик Абольфазл Фатхи, фотограф и корреспондент информационного агентства Басидж, и мученик Салех Байрами, графический дизайнер различных СМИ, включая журнал Andisheh Pooya, а также мученица Фатима Салехи, директор информационного портала "Савадж-нама" и корреспондент портала "Титр 1" в провинции Альборз, которая ранее была ранена, присоединились к числу погибших журналистов».

Ранее было объявлено о гибели девяти журналистов, операторов и работников СМИ, погибших в результате прямых и целенаправленных атак сионистского режима на медиацентры, включая здание Гостелерадио и медиацентр «Баян». В ходе этих атак, помимо гибели этих дорогих людей, более 10 человек также были ранены и получили лечение.

Имена погибших журналистов в 12-дневной войне следующие: