Число погибших журналистов в 12-дневной войне возросло до 12 человек

13 июля 2025 - 11:20
Source: ABNA
После установления и подтверждения личностей трех других работников СМИ, погибших во время военной агрессии сионистского режима против страны, число погибших журналистов в недавней войне достигло 12 человек.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Медиа Басидж и Национальный медиа-центр Басидж в совместном заявлении объявили: «После установления и подтверждения личностей трех других работников СМИ, погибших во время военной агрессии сионистского режима против страны, число погибших журналистов в недавней войне достигло 12 человек. Организация также призвала к международному преследованию виновных в убийстве этих журналистов».

В заявлении говорится: «Мученик Абольфазл Фатхи, фотограф и корреспондент информационного агентства Басидж, и мученик Салех Байрами, графический дизайнер различных СМИ, включая журнал Andisheh Pooya, а также мученица Фатима Салехи, директор информационного портала "Савадж-нама" и корреспондент портала "Титр 1" в провинции Альборз, которая ранее была ранена, присоединились к числу погибших журналистов».

Ранее было объявлено о гибели девяти журналистов, операторов и работников СМИ, погибших в результате прямых и целенаправленных атак сионистского режима на медиацентры, включая здание Гостелерадио и медиацентр «Баян». В ходе этих атак, помимо гибели этих дорогих людей, более 10 человек также были ранены и получили лечение.

Имена погибших журналистов в 12-дневной войне следующие:

  1. Мученик Рамазанали Чобдари

  2. Мученик Амирхоссейн Тавуси

  3. Мученик Али Тахмасеби

  4. Мученик Нима Раджабпур

  5. Мученик Мохаммад Моин Назари

  6. Мученик Мохаммад Джавад Алаванди

  7. Мученик Эхсан Закери

  8. Мученик Абольфазл Фатхи

  9. Мученица Фереште Багери

  10. Мученица Масуме Азими

  11. Мученица Фатима Салехи

  12. Мученик Салех Байрами

