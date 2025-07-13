Арагчи: Дипломатический аппарат не пожалеет усилий для защиты прав народа

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, написал в своем официальном аккаунте в Instagram о вчерашней встрече с иностранными послами и представителями в Тегеране: «Вчера вечером на встрече с иностранными послами и старшими дипломатами в Тегеране я объяснил принципиальные и решительные позиции Исламской Республики Иран в отношении недавней навязанной войны сионистского режима и Соединенных Штатов против нашей страны».

Он добавил: «Дипломатический аппарат, действуя в унисон с вооруженными силами и опираясь на твердую решимость великого иранского народа, не пожалеет усилий для реализации законных прав гордых и стойких иранцев».

Арагчи заявил на вчерашней встрече по поводу переговоров: «В любом переговорном решении права иранского народа в ядерном вопросе, включая право на обогащение, должны соблюдаться. Мы не будем заключать никаких соглашений, которые не предусматривают право Ирана на обогащение. За обогащение было принесено много жертв, и за это нам была навязана война. Если переговоры состоятся, предметом переговоров будет только ядерный вопрос, в обмен на снятие санкций, и никакие другие вопросы не будут подлежать обсуждению».

Он подчеркнул: «Иран сохранит свои военные и оборонительные возможности при любых обстоятельствах, и это для обороны и не будет предметом никаких переговоров».

