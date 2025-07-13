Подробности нападения Израиля на президента Ирана

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – Abna со ссылкой на агентство Fars, нападение началось в понедельник, 16 июня, до полудня, когда заседание Высшего совета национальной безопасности с участием глав трех ветвей власти и других высокопоставленных чиновников проходило в нижних этажах здания на западе Тегерана.

Модель этого нападения была разработана аналогично операции по ликвидации мученика Саида Хасана Насраллы. Нападавшие выпустили шесть бомб или ракет, нацелившись на входы и выходы здания, чтобы заблокировать пути отхода и перекрыть подачу воздуха. После взрывов электричество на этаже отключилось, но чиновники смогли выбраться из здания, используя заранее предусмотренный аварийный люк. Некоторые чиновники, включая президента, получили незначительные ранения в ногу во время выхода. Учитывая точность информации, которой располагал враг для этой атаки, расследуется возможность наличия инсайдера.

Этот вопрос показывает, что враг использует все возможные средства, даже убийство высокопоставленных чиновников, для нанесения ущерба национальной безопасности Ирана.

342/