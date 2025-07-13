Похороны мучеников преступлений сионистского режима в Куме

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) - Abna, отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Имама Али Ибн Аби Талиба (AS) объявил в заявлении: «Церемония прощания с чистыми телами мучеников недавних агрессий проклятого сионистского режима против нашей дорогой родины, полковника Корпуса стражей исламской революции Алирезы Резазаде Могаддама и капитана Корпуса стражей исламской революции Али Алирезаи, состоится во вторник, 15 июля, в 9:30 утра».

Тела этих дорогих мучеников будут перенесены из мечети Имама Хасана Аскари (AS) к святыне Его Светлости Фатимы Масуме (SA) в присутствии различных слоев населения, семей мучеников, ученых, студентов-теологов и провинциальных чиновников.

В продолжении заявления говорится: «Корпус стражей исламской революции Имама Али Ибн Аби Талиба (AS) приглашает хезболлу и семьи мучеников провинции принять участие в церемонии прощания и захоронения этих дорогих мучеников».