Крупнейший профсоюз Великобритании проголосовал за эмбарго на поставки оружия Израилю

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА) со ссылкой на аккаунт профсоюза в социальных сетях, крупнейший профсоюз Великобритании, "Юнайтед" (Unite the Union), подавляющим большинством голосов проголосовал за эмбарго на поставки оружия сионистскому режиму.

Профсоюз также призвал рабочих не участвовать в процессе производства, транспортировки или передачи оружия, поставляемого Израилю.

В другой части заявления профсоюза говорится: «"Юнайтед" теперь привержен кампаниям под руководством рабочих по бойкоту транспортировки израильских товаров и услуг».