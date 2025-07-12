  1. Home
Крупнейший профсоюз Великобритании проголосовал за эмбарго на поставки оружия Израилю

12 июля 2025 - 12:57
Source: ABNA
Крупнейший профсоюз Великобритании, "Юнайтед" (Unite the Union), подавляющим большинством голосов проголосовал за эмбарго на поставки оружия сионистскому режиму.

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА) со ссылкой на аккаунт профсоюза в социальных сетях, крупнейший профсоюз Великобритании, "Юнайтед" (Unite the Union), подавляющим большинством голосов проголосовал за эмбарго на поставки оружия сионистскому режиму.

Профсоюз также призвал рабочих не участвовать в процессе производства, транспортировки или передачи оружия, поставляемого Израилю.

В другой части заявления профсоюза говорится: «"Юнайтед" теперь привержен кампаниям под руководством рабочих по бойкоту транспортировки израильских товаров и услуг».

