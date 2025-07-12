Пентагон: Баллистическая ракета попала в авиабазу Аль-Удейд во время иранской атаки

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), старший представитель Пентагона Шон Парнелл в пятницу вечером опубликовал заявление, в котором признал: «Иранская баллистическая ракета попала в авиабазу Аль-Удейд 23 июня».

По словам представителя Пентагона, далее он заявил: «При этом остальные ракеты были перехвачены системами ПВО США и Катара».

Парнелл также утверждал: «Это попадание нанесло незначительный ущерб оборудованию и сооружениям базы. Авиабаза Аль-Удейд остается полностью боеспособной и способной выполнять свою миссию, наряду с нашими катарскими партнерами, по обеспечению безопасности и стабильности в регионе».

Недавние спутниковые снимки показали повреждение купола радара (обтекателя антенны) на базе, который обычно используется для хранения оборудования и средств связи.

Второго июля США, прямо вмешавшись в агрессию сионистского режима против Ирана, которая началась на рассвете 13 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе с помощью бункеропроникающих бомб. Эти объекты получили значительные повреждения, однако увеличения уровня внешнего излучения на них не сообщалось.

Эти агрессивные нападения на территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана произошли на фоне непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном о соглашении по ограничению ядерной программы Ирана и отмене санкций против Ирана.

Иран ответил на эти агрессивные нападения операцией «Благая весть о победе» против авиабазы США Аль-Удейд в Катаре и операцией «Правдивое обещание 3». В конечном итоге агрессивные нападения на Иран были остановлены по предложению США о прекращении огня третьего июля.