Задержание молодого бахрейнца за проиранские высказывания

12 июля 2025 - 12:55
Source: ABNA
Задержание молодого бахрейнца за проиранские высказывания

На фоне жестких ограничений свободы слова со стороны правительства Бахрейна, молодой бахрейнец был задержан за публикацию комментария в поддержку Исламской Республики Иран в Instagram и отправлен прокуратурой под стражу на семь дней.

Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (ABNA), власти Бахрейна задержали Хусейна Фарида аль-Джазири, жителя города аз-Захра, за публикацию комментария в поддержку Исламской Республики Иран в Instagram.

Аль-Джазири, являющийся активным пользователем социальных сетей, был задержан после вызова в Генеральное управление уголовных расследований, а затем передан в прокуратуру. Прокуратура также выдала ордер на его семидневный арест в ходе расследования.

Его задержание происходит на фоне неоднократных выражений обеспокоенности правозащитными организациями по поводу подавления свободы слова в Бахрейне, особенно в отношении политических высказываний в киберпространстве.

