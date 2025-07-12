Задержание молодого бахрейнца за проиранские высказывания

Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (ABNA), власти Бахрейна задержали Хусейна Фарида аль-Джазири, жителя города аз-Захра, за публикацию комментария в поддержку Исламской Республики Иран в Instagram.

Аль-Джазири, являющийся активным пользователем социальных сетей, был задержан после вызова в Генеральное управление уголовных расследований, а затем передан в прокуратуру. Прокуратура также выдала ордер на его семидневный арест в ходе расследования.

Его задержание происходит на фоне неоднократных выражений обеспокоенности правозащитными организациями по поводу подавления свободы слова в Бахрейне, особенно в отношении политических высказываний в киберпространстве.

342/