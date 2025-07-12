Президент Ливана отверг нормализацию отношений с Израилем

Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (ABNA), Джозеф Аун в первой официальной реакции на заявления министра иностранных дел сионистского режима Гидеона Саара от 30 июня, который сказал, что Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном, подчеркнул, что вопрос нормализации не является частью текущей внешней политики Ливана.

Согласно заявлению канцелярии президента Ливана, Аун на встрече с делегацией Совета по арабским и международным отношениям провел различие между миром и нормализацией отношений, добавив: «Мир — это состояние без войны, а военное положение — это то, что беспокоит нас сейчас, но вопрос нормализации отношений не имеет места в текущей внешней политике Ливана».

Он призвал армию израильского режима вывести войска из пяти районов на юге Ливана, которые все еще находятся под оккупацией.

После конфликта, который продолжался более года между израильским режимом и ливанской «Хезболлой» и в сентябре прошлого года перерос в открытое противостояние, перемирие между Тель-Авивом и Бейрутом было установлено в ноябре. Однако, несмотря на это, армия сионистского режима, нарушая перемирие, продолжает свои атаки в различных районах Ливана, особенно на юге страны, часто заявляя, что целью являются члены или позиции «Хезболлы».

342/