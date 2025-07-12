Гибель самого молодого бывшего палестинского заключенного в секторе Газа

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), с рассвета сегодняшнего дня, субботы, 16 палестинцев погибли в результате воздушных и артиллерийских обстрелов сионистского режима различных районов сектора Газа, включая жилые дома и палатки для перемещенных лиц в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе.

Среди погибших был "Юсеф аз-Зак", самый молодой бывший заключенный в мире, который погиб во время бомбардировки квартиры его семьи на улице ас-Савра в центре города Газа.

Юсеф родился в 2008 году в тюрьме сионистского режима, и его имя связано с борьбой его матери, Фатимы аз-Зак, освобожденной палестинки, которая родила его за решеткой.

Сионистские оккупационные войска арестовали Фатиму аз-Зак 20 мая 2007 года на КПП Бейт-Ханун, и в конечном итоге она завершила свою беременность в тюрьме в очень тяжелых физических и психологических условиях, без надлежащей медицинской помощи, и родила своего ребенка в одной из больниц этого режима, будучи скованной цепями по рукам и ногам.

В октябре 2009 года Юсеф и его мать были освобождены в рамках сделки по обмену пленными. Эта сделка включала освобождение 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись израильского солдата Гилада Шалита, находившегося в плену.

Ранее мученик Юсеф аз-Зак заявил в интервью "Аль-Алам": "Когда я вышел из тюрьмы, мне было год и девять месяцев, а сейчас мне 15 лет. Мое послание врагу таково: я сопротивлялся тебе, когда был маленьким, и, даст Бог, буду сопротивляться, когда вырасту, и мы освободим оккупированные территории".