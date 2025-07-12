  1. Home
Демонстрации в Мавритании с осуждением преступлений сионистского режима

12 июля 2025 - 12:54
Тысячи мавританцев провели демонстрации в знак протеста против сионистского геноцида в секторе Газа и в поддержку палестинского сопротивления.

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), тысячи граждан Мавритании провели массовые демонстрации в столице страны, осуждая продолжающийся геноцид сионистского режима в секторе Газа.

Шествие под лозунгом «Газа: сопротивление и стойкость» началось у Большой мечети Нуакшота и продолжилось до представительства Организации Объединенных Наций.

Демонстранты несли флаги Мавритании и Палестины, а также изображения лидеров палестинского сопротивления, включая мучеников Исмаила Ханийи и Яхью Синвара, скандируя лозунги в поддержку сопротивления Газы и осуждая преступления сионистского оккупационного режима.

Митинг был организован по призыву ряда неправительственных организаций и является частью серии народных мероприятий в поддержку палестинского народа.

Участники демонстрации возложили прямую ответственность за продолжение войны и геноцида в Газе на Соединенные Штаты.

