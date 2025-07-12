Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), после впечатляющих успехов национального правительства Саны в борьбе с сионистским режимом в защиту угнетенного народа Газы на морском, воздушном и ракетном фронтах, а также неспособности США остановить серьезные решения Саны против этого режима, власти сионистского режима давно ищут пути разведывательного и военного проникновения в Йемен.

Хотя в прошлом году шпионские усилия Моссада в Йемене были своевременно пресечены благодаря бдительности правительства Саны, и йеменские службы безопасности опубликовали подробный отчет о пресечении шпионской деятельности ЦРУ и Моссада в Йемене, сионистский режим по-прежнему стремится к стратегическому разведывательному и военному сотрудничеству через наемников, зависимых от правительств Саудовской Аравии и ОАЭ в оккупированном Адене, чтобы нанести удар по Ансар Аллах.

В этом контексте израильские СМИ, после того как марионеточное правительство в оккупированном Адене пообещало поддержать сионистский режим против операций сил Саны в Красном море, высоко оценили его позицию и назвали ее «легитимной».

Еврейский веб-сайт AURORA в своей русской версии высоко оценил позицию правительства, базирующегося в оккупированном Адене, и призвал международное сообщество, особенно ООН, принять «решительные меры» против Саны из-за операций в Красном море в поддержку палестинского народа.

Этот еврейский веб-сайт пояснил, что йеменские вооруженные силы провели сотни операций против сионистского режима и его торговых судов в Красном море с начала операции «Благословенный потоп Аль-Аксы» и агрессии против Газы 7 октября 2023 года.

Этот сионистский план был включен в повестку дня оккупационного режима Кудса после того, как силы Саны, применив жесткую блокаду портов, воздушных и морских путей, смогли нанести экономический ущерб израильским оккупантам и парализовать их коммерческую деятельность.

Сионистская газета "Едиот Ахаронот" сообщила, что «оборонное ведомство» считает, что прекращение огня в Газе также остановит йеменские ракеты, но не остановит амбиции по уничтожению Израиля. Газета добавила, что Израиль сталкивается с проблемой в устранении или предотвращении угрозы со стороны Йемена, который находится от него на расстоянии почти 2000 километров.

Однако сионистский режим, в сотрудничестве с арабскими правительствами Персидского залива, которые на протяжении многих лет оккупации Адена переправляли йеменские богатства от нефти и газа до золота в свои страны, Европу и США, стремится к более тесному сотрудничеству с оккупантами Адена, чтобы нанести значительные удары по Ансар Аллах Йемена.

Таким образом, каждый день появляются признаки сотрудничества наемников в Адене с сионистским режимом. Недавно израильский чиновник подтвердил тесное разведывательное сотрудничество с марионеточным правительством Адена против Саны в ответ на его операции в поддержку народа Палестины в секторе Газа.

Авигдор Либерман, бывший министр обороны Израиля, сообщил вражескому источнику новостей: «Нам нужен организованный план в Йемене, а не просто полагаться на воздушные удары время от времени. Нам нужно, чтобы Моссад проник в районы, контролируемые правительством Адена, чтобы обучить агентов и создать там организованный план по борьбе с хуситами».

Военный вариант дополняет разведывательный вариант против Саны

Наряду с попытками сионистских властей проникнуть в правительство Саны, официальный канал 11 сообщил, что представители службы безопасности сионистского режима обратились к своим американским коллегам с просьбой «вернуться на йеменскую арену». Эти чиновники оправдывались тем, что эскалация атак йеменской армии превратилась в «международную проблему» и что должна быть сформирована широкая коалиция, чтобы послать ясный сигнал Ансар Аллах Йемена о том, что они находятся в опасности.

С другой стороны, Израильская телерадиокомпания объявила, что «Израиль» направил послание Соединенным Штатам с просьбой о военном вмешательстве, учитывая эскалацию ракетных ударов Йемена по «Израилю» и затопление судов в Красном море.

Похоже, что разведывательная организация сионистского режима Моссад, несмотря на все свои препятствия и мобилизацию наемных сил в Адене в разведывательном сотрудничестве с ОАЭ и Саудовской Аравией, не смогла достичь желаемых результатов в области безопасности в структуре правительства Саны, поэтому она ищет заранее опробованный и провалившийся военный вариант с участием США. Воля народа Йемена является важнейшим достоянием правительства Саны, опирающегося на Бога, против сионистских агрессоров, достоянием, которое сбило с толку США и Израиль перед Йеменом.