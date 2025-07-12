Заявление Госдепартамента США о гибели гражданина США на Западном берегу

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), Государственный департамент США сообщил телеканалу "Аль-Джазира": "Нам известно о сообщениях о смерти гражданина США на Западном берегу".

Министерство добавило: "У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность и защищенность граждан США за рубежом".

Согласно заявлению министерства, в связи с уважением к частной жизни семьи в это трудное время, дополнительная информация не может быть предоставлена.

В пятницу поселенцы жестоко избили 23-летнего Саифуллу Камеля Муслата в поселении Синджил, к северу от Рамаллы, что привело к его смерти.

Министерство здравоохранения Палестины вечером в пятницу объявило, что 23-летний Саиф ад-Дин Камель Абдул Карим Муслат скончался после жестокого избиения поселенцами в поселении Синджил, к северу от Рамаллы.

Позже министерство объявило, что 23-летний Мохаммад Шальби также был убит в том же поселении после того, как поселенцы открыли по нему огонь.

Министерство здравоохранения Палестины добавило, что помимо этих двух мучеников, 40 палестинцев были ранены во время столкновений с поселенцами на территориях между поселениями Синджил и Аль-Мазраа аш-Шаркия.

Палестинские источники сообщили, что новое нападение поселенцев на поселение Синджил было совершено при поддержке оккупационных сил.

Источники сообщили, что группы поселенцев препятствовали доступу медицинских бригад к молодым людям, застрявшим в лесах вокруг Синджила.

"Вашингтон пост" со ссылкой на родственников Муслата, уроженца Тампы, Флорида, написала, что он был избит и убит израильскими поселенцами.

Два молодых мученика

Отец Муслата сказал: "Это кошмар и невероятная несправедливость, с которой ни одна семья никогда не должна сталкиваться".

Он призвал Государственный департамент США "немедленно провести расследование и привлечь израильских поселенцев, убивших Саифа, к ответственности за их преступления".

Он добавил: "Мы требуем справедливости".

Двое родственников Муслата сообщили, что он отправился на Западный берег в июне прошлого года, чтобы навестить свою семью в деревне Аль-Мазраа аш-Шаркия, расположенной к северо-востоку от Рамаллы.

Израильская оккупационная армия также заявила, что расследует инцидент в поселении Синджил и утверждала, что вблизи деревни "были брошены камни в сторону израильтян" и "в районе произошло ожесточенное столкновение".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в марте прошлого года заявило, что Израиль расширил и укрепил поселения на Западном берегу в рамках постепенной аннексии этих территорий Израилем, что является нарушением международного права.

Высший суд ООН в прошлом году объявил, что оккупация Израилем палестинских территорий, а также строительство поселений являются незаконными и должны быть прекращены как можно скорее.