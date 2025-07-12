Али Лариджани: Нетаньяху и Трамп не понимают величия иранского народа / Благодаря крови мучеников формируется стойкий Ближний Восток

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), Али Лариджани сегодня (пятница, 20 июля) на церемонии почтения памяти мученика генерал-майора Мохаммада Саида Изади заявил: "Эти дни приносят много горечи и много успехов иранскому народу. Потеря таких борцов, как Хадж Рамазан, очень тяжела. Это были выдающиеся личности, которые посвятили свою жизнь служению народу Палестины. Такие личности не воспитываются так просто."

Он продолжил: "Другие наши мученики, которые в эти дни были замучены самыми отвратительными людьми, были уникальными личностями по своей сути, такими как мученик Рашид и мученик Багери. Одна из этих личностей - мученик Рамазан. Он был выдающейся личностью, очень стойким и немногословным, но активным в своей работе, оказал очень много услуг, но характер работы был таков, что не мог быть обнародован."

Бывший председатель Исламского консультативного совета пояснил: "Мы должны знать, что мы потеряли очень ценную личность. Большая ошибка сионистского режима заключается в том, что он думает, что этими терактами он может изменить ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. Иногда они говорят об Иране и говорят, что ситуация в Иране должна измениться."

Он далее подчеркнул: "Нетаньяху сказал, что он передаст послание иранскому народу: "У вас когда-то был Кир, который спас иранский народ, а сегодня еврейское правительство спасает иранский народ." Сколько невежества в этом заявлении. То есть иранский народ оставит Имама Хусейна (мир ему) и примкнет к вам, ничтожествам. Позор вам. Он не понимает величия иранского народа. Вы отняли у нас Хаджа Рамазана, но смогли ли вы отнять сопротивление у Палестины? В эти дни вы видели, какой великий поступок совершил ХАМАС. Саженец, посаженный Хаджем Рамазаном, жив."

Он добавил: "Вы подняли такой шум, что ХАМАС и Хезболла исчезли, но ХАМАС все еще жив и проводит операции. Они говорят: "Мы хотим изменить Ближний Восток". Трамп неоднократно заявлял: "Я установлю мир силой". Нетаньяху тоже любит говорить так же. Он тоже говорит: "Я установлю мир силой на Ближнем Востоке". Этот лозунг совершенно реакционен. Все диктаторы в истории говорили это. Разве монголы говорили что-то другое? Разве Гитлер не был таким? Разве Наполеон не говорил что-то подобное? Реакционная идея снова проявляется на международной арене. Эта идея привела к войнам и гибели миллионов людей. После Второй мировой войны были созданы системы, чтобы эта идея исчезла."

Советник Верховного лидера революции пояснил: "Для чего была создана ООН и Совет Безопасности?! Идея мира силой - это реакционная идея, которую преследовали все кровопийцы в истории, то есть либо покорись, либо сражайся со мной. Они следуют этой теории и думают, что под прикрытием этой теории могут изменить Ближний Восток. Смогли ли США с помощью этой теории решить проблему Украины и Газы? Нет. Они нанесли удары и совершили массовые убийства, но палестинский народ не сдался."

Лариджани продолжил: "Благодаря мудрому руководству Верховного лидера мы ударили Трампа по лицу. Если теория неэффективна на Ближнем Востоке, что она собирается делать? Мы все должны знать, и страны региона должны подумать, что шумом и запугиванием они хотят заставить слабые страны сдаться. Их экономика и политика попадут под влияние Израиля. Пустое движение с шумом хочет захватить страны. Трамп, будучи шоуменом, преследует эту цель с шумом, но народы должны пробудиться."

Он далее отметил: "Новый Ближний Восток формируется, но благодаря крови этих мучеников возникнет стойкий Ближний Восток. Они стремятся к покорному Ближнему Востоку, но благодаря сопротивлению народов сформируется гордый и стойкий Ближний Восток. Мы чтим память ушедших близких. Да возвысит их степени Аллах. Кровь этих дорогих людей делает движение более стойким и глубоким."