Генерал-майор Мусави: Моральный дух вооруженных сил превосходен

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (АБНА), генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави в кулуарах церемонии почтения памяти мученика генерал-майора Мохаммада Саида Изади в беседе с журналистами заявил: "Он был человеком, который всю свою жизнь посвятил этому пути, и его имя всегда будет сиять вместе с Кудсом и Палестиной, и всеми мучениками Кудса, и всеми, кто противостоял зловещему сионистскому режиму."

Он добавил: "Он был очень великим человеком, которого мы, казалось бы, потеряли, но, с Божьей помощью, кровь этого мученика будет более эффективной, чем он сам, для той священной цели, которую он преследовал и которой следовал долгие годы."

В ответ на вопрос о том, каков моральный дух вооруженных сил сейчас, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил подчеркнул: "Моральный дух вооруженных сил превосходен."