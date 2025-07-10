Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, раскритиковала Францию, Грецию и Италию за предоставление безопасного воздушного пространства Биньямину Нетаньяху, премьер-министру сионистского режима. Эти три страны, являющиеся членами Римского статута, предоставили Нетаньяху безопасный воздушный коридор во время его поездки в Соединенные Штаты.

Согласно сообщению новостного канала «Аль-Джазира», Альбанезе написала сегодня, в среду, в социальной сети «X» (бывший Twitter): «Правительства Италии, Франции и Греции должны объяснить, почему они предоставили безопасное воздушное пространство и проход Биньямину Нетаньяху, который разыскивается Международным уголовным судом и должен быть арестован (в соответствии с обязательствами Римского статута)».

Она добавила: «Граждане этих трех европейских стран имеют право знать, что любое политическое действие, нарушающее международную правовую систему, ослабляет их и нас и подвергает всех опасности».

Международный уголовный суд 21 ноября 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху за совершение военных преступлений и преступлений против человечности против палестинцев в секторе Газа. В том же месяце Комиссия Европейского союза объявила о поддержке Международного уголовного суда, и все государства-члены ЕС обязаны исполнить ордер на арест Нетаньяху.

Ордер на арест Нетаньяху является настоящим испытанием приверженности мира международной справедливости. Статья 89 Римского статута обязывает государства-члены сотрудничать с Международным уголовным судом в исполнении ордеров на арест.

В апреле 2025 года Нетаньяху был вынужден лететь более длинным маршрутом из столицы Венгрии в Вашингтон, чтобы избежать экстренной посадки в странах-членах Международного уголовного суда, что могло бы привести к его аресту.

Еврейские СМИ не упомянули о каких-либо подобных действиях во время текущей поездки Нетаньяху в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не являются членом Международного уголовного суда, но Нетаньяху боялся летать в воздушном пространстве стран-членов суда, чтобы избежать ареста из-за экстренной посадки.

С 7 октября 2023 года сионистский режим при поддержке США совершает массовые убийства в Газе, включая убийства, голод, разрушения и принудительное перемещение. Этот режим игнорирует все международные призывы и приказы Международного Суда ООН о прекращении этих преступлений.

Эта война привела к гибели и ранениям более 194 000 палестинцев и пропаже без вести более 10 000 человек. Также сотни тысяч человек были перемещены, а голод унес жизни многих, в том числе десятков детей.

