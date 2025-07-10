Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – иорданский эксперт Исмаил аш-Шариф в записке в иорданской газете «Ад-Дустур», критикуя двойные стандарты Запада в отношении прав человека, написал: «Некоторые лидеры европейских стран в верности сионизму превзошли самих сионистов».

В записке говорится: «В Англии Палата общин Великобритании и средства массовой информации не ужасаются военным преступлениям в Газе или убийству и сожжению тысяч испуганных детей. Но они приходят в ярость от певца, который скандирует против армии, совершившей эти преступления. С другой стороны, Соединенные Штаты за пять месяцев трижды принимали военного преступника, то есть Нетаньяху, и вместо того, чтобы передать его судебным органам, возносили его как «героев эпохи».

Правящие институты на Западе и сионистские лобби систематически и при широкой поддержке средств массовой информации всегда продвигали ложный нарратив и сводили свободу к проституции, сексуальным девиациям и безумию. Они представляли сионистский режим как оазис свободы среди «леса гигантов».

Продолжение глобального процесса поддержки прав палестинского народа рассматривается как поддержка молодым поколением движений за свободу и формирование мирового общественного мнения против сионизма и его преступлений.

Когда художники и молодежь на Западе настаивают на призывах к свободе Палестины и когда тысячи выходят на улицы в поддержку ее дела, ложный нарратив рухнул, и ложь произраильского течения на Западе стала совершенно очевидной».

