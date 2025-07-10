Йеменская «Ансар Аллах» атаковала судно, направлявшееся в Израиль

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – бригадный генерал Яхья Сари', представитель Вооруженных сил Йемена, заявил, что в рамках поддержки угнетенного народа Палестины и героических борцов сопротивления Йеменские военно-морские силы атаковали судно ETERNITY C, которое направлялось в порт Умм эр-Рашраш на оккупированной палестинской территории.

Он отметил, что эта атака была осуществлена с использованием одного морского беспилотника и шести крылатых и баллистических ракет.

Бригадный генерал Яхья Сари' уточнил, что после этой операции группа специальных сил Йеменских военно-морских сил вступила в действие, чтобы спасти персонал судна, оказать им медицинскую помощь и перевезти их в безопасное место.

Он сказал, что атака на это судно произошла после того, как связанная с ним компания и само судно возобновили взаимодействие с портом Умм эр-Рашраш, что является явным нарушением приказа о запрете взаимодействий с этим портом. Это судно также проигнорировало предупреждения Йеменских военно-морских сил.

Представитель Вооруженных сил Йемена заявил, что вооруженные силы страны продолжают препятствовать движению израильских судов в Красном и Аравийском морях и предупреждают все компании, взаимодействующие с портами оккупированной Палестины, что их суда и их персонал будут атакованы в любой из этих зон.

Он подчеркнул, что целью этой позиции является принуждение сионистского врага и его сторонников снять блокаду с народа Газы, прекратить агрессию против них и положить конец геноцидной войне против них.

Бригадный генерал Яхья Сари' сказал: «Мы продолжаем наши военные операции в поддержку угнетенного народа Палестины и их стойкого сопротивления, которое защищает всю умму, до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится и блокада с нее не будет снята».